Спортивный комментатор Василий Уткин скончался в 52 года

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Как сообщает newia.ru, ранее писали, что у Василия Уткина диагностировали атеросклероз, однако сам комментатор отрицал такие утверждения и в числе проблем со здоровьем называл лишний вес и травму ноги. По его словам, он регулярно проходил обследование сердца.
Стало известно, что врачи настоятельно рекомендовали Уткину избавиться от лишнего веса, который достигал 200 килограммов. По словам журналистов, спортивный комментатор усиленно боролся с этой проблемой и даже сделал резекцию желудка, в результате чего удалось сбросить 90 килограммов. Однако Уткин не смог удержать этот результат.
По информации, опубликованной в телеграм-канале Mash, у Василия Уткина были проблемы с сердцем и сосудами и на фоне избыточного веса действительно был атеросклероз.
Проблема с весом спортивного комментатора вызывала различные реакции у пользователей. Некоторые люди насмехались над ним, но были и те, кто поддерживал. Среди последних был спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Напомним, в 2004 и 2005 годах Василия Уткина признали лучшим спортивным комментатором и удостоили премии «ТЭФИ».