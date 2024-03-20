Спортивный комментатор Василий Уткин скончался в 52 года

Как сообщает newia.ru, ранее писали, что у Василия Уткина диагностировали атеросклероз, однако сам комментатор отрицал такие утверждения и в числе проблем со здоровьем называл лишний вес и травму ноги. По его словам, он регулярно проходил обследование сердца.