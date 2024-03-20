Стала известна дата суда над Кологривым в Новосибирске

В ночь на 19 марта актер отдыхал в кальянной Tangiers Lounge. Обидевшись на отказ официантки от флирта, Никита Кологривый мог укусить ее, а затем избить остальной персонал заведения. На дебошира подали заявление в полицию, позже к нему пришли в гостиницу.