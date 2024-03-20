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Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

Заседание по Кологривому намечено на 21 марта

Стала известна дата суда над Кологривым в Новосибирске

20 марта 2024, 12:35
Фото: atas.info
Заседание по Кологривому намечено на 21 марта

Заседание по дебошу Кологривого в Новосибирске пройдет 21 марта

В отношении актера Никиты Кологривого составлен административный протокол. Теперь уроженца Новосибирска ждет суд.

Звезда «Слова пацана» временно подозревается в мелком хулиганстве и нарушении общественного порядка.

«В отношении гражданина, нарушившего общественный порядок, в одном из заведений города Новосибирска, составлен административный протокол по части первой статьи 20.1 КоАП „Мелкое хулиганство“. Нарушитель находится в спецприемнике», — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Меру пресечения Никите Кологривому должны избрать утром 21 марта в Центральном районном суде. Актеру грозит пятнадцать суток, либо штраф до тысячи рублей.

Никиту Кологривого отправили в спецприемник до суда
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В ночь на 19 марта актер отдыхал в кальянной Tangiers Lounge. Обидевшись на отказ официантки от флирта, Никита Кологривый мог укусить ее, а затем избить остальной персонал заведения. На дебошира подали заявление в полицию, позже к нему пришли в гостиницу.

Как утверждает Telegram-канал Baza, уроженца Новосибирска случайно встретили в коридоре отеля. Полицейские попросили Кологривого пройти с ними, сопротивления тот не оказал.

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