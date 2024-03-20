Стала известна дата суда над Кологривым в Новосибирске

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Звезда «Слова пацана» временно подозревается в мелком хулиганстве и нарушении общественного порядка.
«В отношении гражданина, нарушившего общественный порядок, в одном из заведений города Новосибирска, составлен административный протокол по части первой статьи 20.1 КоАП „Мелкое хулиганство“. Нарушитель находится в спецприемнике», — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
Меру пресечения Никите Кологривому должны избрать утром 21 марта в Центральном районном суде. Актеру грозит пятнадцать суток, либо штраф до тысячи рублей.
В ночь на 19 марта актер отдыхал в кальянной Tangiers Lounge. Обидевшись на отказ официантки от флирта, Никита Кологривый мог укусить ее, а затем избить остальной персонал заведения. На дебошира подали заявление в полицию, позже к нему пришли в гостиницу.
Как утверждает Telegram-канал Baza, уроженца Новосибирска случайно встретили в коридоре отеля. Полицейские попросили Кологривого пройти с ними, сопротивления тот не оказал.