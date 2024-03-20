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Published Сегодня, 09:37

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Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов стал фигурантом уголовного дела. 20 марта 2024 года

В министерстве ЖХК идут обыски. В чем обвиняют главу Дениса Архипова?

20 марта 2024, 09:37
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов стал фигурантом уголовного дела. 20 марта 2024 года

Новосибирского министра ЖКХ обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями

Задержание министра ЖКХ и энергетики связано с деятельностью компании «Экология-Новосибирск».

Основанием для возбуждения уголовного дела на министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова стало злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщает НГС со ссылкой на свой источник. В министерстве проводят обыски.

Задержание министра ЖКХ и энергетики связано с деятельностью компании «Экология-Новосибирск». С 2019 по 2023 года компания выполняла функции регионального оператора по обращению с твердыми отходами. Исполнять обязанности министра будет его заместитель Евгений Назаров, пишет «Коммерсантъ-Сибирь».

Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

20 марта силовики задержали министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова.

22 марта Центральный районный суд Новосибирска изберет задержанному министру меру пресечения.

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#Политика#Происшествия#Новосибирск#Правительство НСО#Министерство#Денис Архипов#Алёна Рогонова
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