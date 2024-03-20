В министерстве ЖХК идут обыски. В чем обвиняют главу Дениса Архипова?

Задержание министра ЖКХ и энергетики связано с деятельностью компании «Экология-Новосибирск». С 2019 по 2023 года компания выполняла функции регионального оператора по обращению с твердыми отходами. Исполнять обязанности министра будет его заместитель Евгений Назаров, пишет «Коммерсантъ-Сибирь».