В Новосибирск зашла федеральная сеть винотек — что по ценам?

Как рассказали Atas.info в пресс-службе компании, российские вина занимают 10% от ассортимента. Цены на отечественное вино варьируются от 790 рублей до 8,5 тысячи рублей. Самое демократичное вино обойдется в 560 рублей. 31% ассортимента можно купить за сумму до 2,5 тысячи рублей за бутылку. Всего компания предлагает новосибирцам чуть больше 1 тысячи наименований.