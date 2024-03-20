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В Новосибирск зашла федеральная сеть винотек SimpleWine

В Новосибирск зашла федеральная сеть винотек — что по ценам?

20 марта 2024, 10:57
Фото: 1MI / Артур Салимов, Simple Wine

В Новосибирск зашла федеральная сеть винотек SimpleWine

Российские вина на полках нового магазина занимают скромные 10% от всего ассортимента. Самое демократичное отечественное вино обойдется в 790 рублей.

В Новосибирск зашла новая сеть винотек. Крупный российский дистрибьютор алкогольных напитков SimpleWine открыл свою первую точку 18 марта в ЖК «Чикаго» в Октябрьском районе.

Как рассказали Atas.info в пресс-службе компании, российские вина занимают 10% от ассортимента. Цены на отечественное вино варьируются от 790 рублей до 8,5 тысячи рублей. Самое демократичное вино обойдется в 560 рублей. 31% ассортимента можно купить за сумму до 2,5 тысячи рублей за бутылку. Всего компания предлагает новосибирцам чуть больше 1 тысячи наименований.

ООО «СИМПЛ НСК» зарегистрировано в Новосибирске 21.07.2017, на рынке шесть лет. «Дочка» ООО «СИМПЛ ГРУПП» (Simple Group). Учредитель — Каширин Максим Сергеевич (100%). Компания поставляет алкогольные напитки в рестораны и кафе Новосибирска. В 2023 году компания открыла 26 винотек в регионах.

Согласно информации 2ГИС, в Новосибирске действуют около 1 тысячи магазинов, специализирующихся на продаже алкоголя. Самые крупные сети — «Красное&Белое» (223 филиала), «Бристоль» (137), «Сомелье» (45 филиалов).

В декабре-2023 аналитики сервиса «Контур.Маркет» выяснили, что пиво и водку новосибирцы начали употреблять меньше на 17 и 15% соответственно. А вот интерес к вину резко вырос на 23%.

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