В Новосибирске двойняшек спасли из запертой наглухо квартиры

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Инцидент произошел 18 марта в 16.40 дня в квартире по улице Зорге. Плач двойняшек услышали взрослые. Оказалось, что входная дверь захлопнулась и дети не смогли выйти на улицу.
«Два ребенка двух лет заблокированы в квартире. Захлопнулась входная дверь. Доступ обеспечен», — говорится в сообщении группы «МКУ Служба аварийно-спасательных работ» социальной сети «ВКонтакте».
Детей передали матери. Вмешательство медиков не потребовалось.
Напомним, что в аналогичных условиях двое суток провел восьмилетний мальчик. На уроженку Кемеровской области возбуждено уголовное дело.
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