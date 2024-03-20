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Posted Сегодня, 05:57

Published Сегодня, 05:57

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

Дети случайно захлопнули дверь

В Новосибирске двойняшек спасли из запертой наглухо квартиры

20 марта 2024, 05:57
Фото: ВК /МКУ Служба аварийно-спасательных работ
Дети случайно захлопнули дверь
В Новосибирске двое маленьких детей закрылись в квартире и не смогли освободиться. Двухлетних малышей пришлось освобождать спасателям МАСС.

Инцидент произошел 18 марта в 16.40 дня в квартире по улице Зорге. Плач двойняшек услышали взрослые. Оказалось, что входная дверь захлопнулась и дети не смогли выйти на улицу.

«Два ребенка двух лет заблокированы в квартире. Захлопнулась входная дверь. Доступ обеспечен», — говорится в сообщении группы «МКУ Служба аварийно-спасательных работ» социальной сети «ВКонтакте».

Детей передали матери. Вмешательство медиков не потребовалось.

Напомним, что в аналогичных условиях двое суток провел восьмилетний мальчик. На уроженку Кемеровской области возбуждено уголовное дело.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Спасатели#Александр Ляхов#Спасатели МАСС
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