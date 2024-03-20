В Новосибирске построят безымянный небоскреб на 56 этажей

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
О проекте строительства небоскреба сообщили в ГК «Первый строительный фонд». Сейчас подготавливается разрешительная документация.
«Мы надеемся, что получим разрешение на строительство здания выше пятидесяти этажей. После согласования этих моментов приступим к детальной проработке проекта», — рассказал заместитель директора по продажам компании-застройщика Сергей Кудаев «Континент Сибирь Online».
Здание должно появиться на улице Стартовой в микрорайоне «Горский». Название небоскребу придумают после согласования параметров этажности.
Напомним, что ранее строительство небоскреба возле ГПНТБ СО РАН получило нарекания от экспертов.