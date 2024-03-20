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Published Сегодня, 09:22

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В Новосибирске могут построить 56-этажный небоскреб

В Новосибирске построят безымянный небоскреб на 56 этажей

20 марта 2024, 09:22
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
В Новосибирске могут построить 56-этажный небоскреб

В Новосибирске построят второй небоскреб

В Новосибирске планируется возвести небоскреб в микрорайоне «Горский». Сейчас высота здания согласовывается с «Росаэронавигацией».

О проекте строительства небоскреба сообщили в ГК «Первый строительный фонд». Сейчас подготавливается разрешительная документация.

«Мы надеемся, что получим разрешение на строительство здания выше пятидесяти этажей. После согласования этих моментов приступим к детальной проработке проекта», — рассказал заместитель директора по продажам компании-застройщика Сергей Кудаев «Континент Сибирь Online».

Здание должно появиться на улице Стартовой в микрорайоне «Горский». Название небоскребу придумают после согласования параметров этажности.

Напомним, что ранее строительство небоскреба возле ГПНТБ СО РАН получило нарекания от экспертов.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Строительство#Недвижимость#Небоскреб#Проект#Александр Ляхов
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