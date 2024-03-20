В новосибирский ЗАГС пришел окровавленный мужчина — что с ним произошло

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
Раненого сибиряка увидели в Советском районе. Как сообщает Ngs.ru, он был без верхней одежды, а на груди и сбоку виднелись раны.
Сейчас происшествием занимаются в полиции.
«В полицию поступило заявление о конфликте двух граждан. Пострадавший, получивший травмы, доставлен в больницу. На место выезжали сотрудники полиции, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
Напомним, что на актера Никиту Кологривого написали заявление после драки в новосибирском ресторане.