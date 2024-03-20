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Posted Сегодня, 07:53

Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 07:56

Updated Сегодня, 07:56

Пострадавший находится в больнице

В новосибирский ЗАГС пришел окровавленный мужчина — что с ним произошло

20 марта 2024, 07:53
Фото: 1MI
Пострадавший находится в больнице

Избитый и окровавленный мужчина пришел в ЗАГс в Новосибирске

В здание новосибирского ЗАГСа произошел жуткий инцидент. Очевидцы заметили внутри окровавленного мужчину.

Раненого сибиряка увидели в Советском районе. Как сообщает Ngs.ru, он был без верхней одежды, а на груди и сбоку виднелись раны.

Сейчас происшествием занимаются в полиции.

«В полицию поступило заявление о конфликте двух граждан. Пострадавший, получивший травмы, доставлен в больницу. На место выезжали сотрудники полиции, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, что на актера Никиту Кологривого написали заявление после драки в новосибирском ресторане.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Полиция#Драка#Загс#Травмы#Александр Ляхов
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