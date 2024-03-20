В прокуратуре раскрыли детали задержания новосибирского министра ЖКХ Архипова

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
В ходе круглого стола к Дмитрию Демешину обратился житель Новосибирской области с информацией о коррупции в региональном министерстве ЖКХ и энергетики. Она могла быть связана с нарушениями деятельности по обращению с ТКО. В итоге обращение было взято на контроль в прокуратуре.
По мнению надзорного ведомства. Денис Архипов знал о неисполнении обанкротившимся регоператором «Экология-Новосибирск» ранее заключенных обязательств о внесении в бюджет 220 миллионов рублей. Однако он счел нужным попросту отозвать требования об уплате денег. В итоге новосибирская казна недополучила значительную сумму.
В настоящий момент в отношении Дениса Архипова уже возбуждено уголовное дело.
«В отношении фигуранта в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия», — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
Напомним, что в Новосибирске был задержан бывший руководитель дептранса мэрии Константин Васильев.