В прокуратуре раскрыли детали задержания новосибирского министра ЖКХ Архипова

В ходе круглого стола к Дмитрию Демешину обратился житель Новосибирской области с информацией о коррупции в региональном министерстве ЖКХ и энергетики. Она могла быть связана с нарушениями деятельности по обращению с ТКО. В итоге обращение было взято на контроль в прокуратуре.