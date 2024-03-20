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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Стали известны причины задержания Дениса Архипова

В прокуратуре раскрыли детали задержания новосибирского министра ЖКХ Архипова

20 марта 2024, 14:02
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Стали известны причины задержания Дениса Архипова

В Новосибирске задержан министр ЖКХ Архипов — прокуратура назвала причину

В среду, 20 марта, был задержан министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Инициировать уголовное преследование поручил заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин.

В ходе круглого стола к Дмитрию Демешину обратился житель Новосибирской области с информацией о коррупции в региональном министерстве ЖКХ и энергетики. Она могла быть связана с нарушениями деятельности по обращению с ТКО. В итоге обращение было взято на контроль в прокуратуре.

По мнению надзорного ведомства. Денис Архипов знал о неисполнении обанкротившимся регоператором «Экология-Новосибирск» ранее заключенных обязательств о внесении в бюджет 220 миллионов рублей. Однако он счел нужным попросту отозвать требования об уплате денег. В итоге новосибирская казна недополучила значительную сумму.

Задержан министр ЖКХ Новосибирской области Архипов
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В настоящий момент в отношении Дениса Архипова уже возбуждено уголовное дело.

«В отношении фигуранта в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия», — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, что в Новосибирске был задержан бывший руководитель дептранса мэрии Константин Васильев.

Задержан экс-начальник дептранса Новосибирска Константин Васильев
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