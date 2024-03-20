Великий пост, Пасха: самые главные даты для христиан в церковном календаре 2024

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
Modified Сегодня, 03:47
Updated Сегодня, 03:47
Почти ежедневно в православном календаре указано какое-то церковное торжество — например, день памяти святых. Верующие также могут отмечать определенные события, описанные в Старом или Новом Завете, которые имеют особое значение для церкви. Однако многие праздники проходят каждый год в разное время и не имеют постоянной даты. Мы выяснили, когда будут отмечаться наиболее значимые церковные праздники в 2024 году.
— 18 марта — начало Великого поста, который продлится до 4 мая.
— 7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы.
— 28 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье).
— 5 мая — Светлое Христово Воскресение, или Пасха.
— 13 июня — Вознесение Господне.
— 23 июня — День Святой Троицы.
— 1 июля — начало Петрова поста, который продлится до 11 июля.
— 7 июля — Рождество Иоанна Предтечи.
— 12 июля — День апостолов Петра и Павла.
— 14 августа — начало Успенского поста, который продлится до 27 августа.
— 19 августа — Преображение Господне.
— 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы.
— 11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи.
— 14 сентября — Церковное новолетие.
— 21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы.
— 27 сентября — Воздвижение Креста Господня.
— 14 октября — Покров Пресвятой Богородицы.
— 26 ноября — начало Рождественского поста, который продлится до 6 января.
— 14 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы.
У православных верующих в 2024 году Великий пост начался 18 марта и продлится он до 4 мая. Каждый год даты поста меняются в зависимости от дня Пасхи. Пост начинается в понедельник, за ровно семь недель до этого праздника. Ранее мы уже рассказали, как правильно соблюдать его и что запрещено делать всем верующим.
В 2024 году таинство Венчания не будет совершаться в определенные дни, которые связаны с церковными праздниками и постами. Разрешено венчаться в следующие даты:
В январе это были 21, 22, 24, 26, 28, 29 и 31 числа. В феврале — 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27 и 28 числа. В марте — 1, 3, 4, 6 и 8 числа.
В апреле венчание будет недоступно из-за Великого поста. В мае можно пожениться 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 29 и 31 числа. В июне — 2, 3, 5, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 19, 21, 23 — 28 и 30 числа.
В июле возможны венчания 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29 и 31 числа. В августе — 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 28 и 30 числа. В сентябре — 1, 2, 4, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 29 и 30 числа.
В октябре можно венчаться 2, 4, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28 и 30 числа. В ноябре — 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25 и 27 числа.
В декабре венчание будет недоступно из-за Рождественского поста.
Существуют определенные дни, когда особо поминают усопших:
В эти дни принято посещать могилы усопших родственников и молиться о них. Также есть еще несколько дат, когда поминают всех умерших христиан — это Вселенская родительская суббота, 2-4-я субботы Великого поста, Радоница, Поминовение усопших воинов, Троицкая и Димитриевская родительская субботы.