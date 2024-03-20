Великий пост, Пасха: самые главные даты для христиан в церковном календаре 2024

Почти ежедневно в православном календаре указано какое-то церковное торжество — например, день памяти святых. Верующие также могут отмечать определенные события, описанные в Старом или Новом Завете, которые имеют особое значение для церкви. Однако многие праздники проходят каждый год в разное время и не имеют постоянной даты. Мы выяснили, когда будут отмечаться наиболее значимые церковные праздники в 2024 году.