atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:47

Published Сегодня, 03:47

Modified Сегодня, 03:47

Updated Сегодня, 03:47

Какие церковные праздники ждут христиан

Великий пост, Пасха: самые главные даты для христиан в церковном календаре 2024

20 марта 2024, 03:47
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Какие церковные праздники ждут христиан

Опубликован календарь православных праздников на весну

Церковный календарь представляет собой список основных православных праздников, посвященных важным событиям из жизни Иисуса Христа, Девы Марии (Богородицы) и других святых. Называем значимые христианские праздники в 2024 году.

Почти ежедневно в православном календаре указано какое-то церковное торжество — например, день памяти святых. Верующие также могут отмечать определенные события, описанные в Старом или Новом Завете, которые имеют особое значение для церкви. Однако многие праздники проходят каждый год в разное время и не имеют постоянной даты. Мы выяснили, когда будут отмечаться наиболее значимые церковные праздники в 2024 году.

 

Календарь важных церковных событий на 2024 год:

  • Март — апрель:

— 18 марта — начало Великого поста, который продлится до 4 мая.

— 7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы.

— 28 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье).

 

  • Май — июнь:

— 5 мая — Светлое Христово Воскресение, или Пасха.

— 13 июня — Вознесение Господне.

— 23 июня — День Святой Троицы.

 

  • Июль:

— 1 июля — начало Петрова поста, который продлится до 11 июля.

— 7 июля — Рождество Иоанна Предтечи.

— 12 июля — День апостолов Петра и Павла.

Какие еще есть важные даты в церковном календареКакие еще есть важные даты в церковном календаре
Какие еще есть важные даты в церковном календаре
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
  • Август:

— 14 августа — начало Успенского поста, который продлится до 27 августа.

— 19 августа — Преображение Господне.

— 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы.

 

  • Сентябрь:

— 11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи.

— 14 сентября — Церковное новолетие.

— 21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы.

— 27 сентября — Воздвижение Креста Господня.

 

  • Октябрь — ноябрь:

— 14 октября — Покров Пресвятой Богородицы.

— 26 ноября — начало Рождественского поста, который продлится до 6 января.

 

  • Декабрь:

— 14 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Великий пост

У православных верующих в 2024 году Великий пост начался 18 марта и продлится он до 4 мая. Каждый год даты поста меняются в зависимости от дня Пасхи. Пост начинается в понедельник, за ровно семь недель до этого праздника. Ранее мы уже рассказали, как правильно соблюдать его и что запрещено делать всем верующим.

Важные даты в Великий пост

  • День памяти 40 Севастийских мучеников 23 марта;
  • Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля;
  • Четверток Великого канона 18 апреля (Мариино стояние 17 апреля);
  • Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста) 20 апреля;
  • Лазарева суббота 27 апреля;
  • Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) 28 апреля;
  • Страстная седмица 29 апреля-4 мая.
Когда можно венчатьсяКогда можно венчаться
Когда можно венчаться
Фото: Изображение Midjourney

Когда можно венчаться в 2024 году

В 2024 году таинство Венчания не будет совершаться в определенные дни, которые связаны с церковными праздниками и постами. Разрешено венчаться в следующие даты:

В январе это были 21, 22, 24, 26, 28, 29 и 31 числа. В феврале — 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27 и 28 числа. В марте — 1, 3, 4, 6 и 8 числа.

В апреле венчание будет недоступно из-за Великого поста. В мае можно пожениться 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 29 и 31 числа. В июне — 2, 3, 5, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 19, 21, 23 — 28 и 30 числа.

В июле возможны венчания 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29 и 31 числа. В августе — 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 28 и 30 числа. В сентябре — 1, 2, 4, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 29 и 30 числа.

В октябре можно венчаться 2, 4, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28 и 30 числа. В ноябре — 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25 и 27 числа.

В декабре венчание будет недоступно из-за Рождественского поста.

Когда поминают усопшихКогда поминают усопших
Когда поминают усопших
Фото: 1MI

Когда нужно поминать усопших в 2024 году

Существуют определенные дни, когда особо поминают усопших:

  • В субботу мясопустную (Вселенская родительская) 9 марта;
  • В субботу 2-й седмицы Великого поста 30 марта;
  • В субботу 3-й седмицы Великого поста 6 апреля;
  • В субботу 4-й седмицы Великого поста 13 апреля;
  • 9 мая — Поминовение усопших воинов;
  • 14 мая — Радоница;
  • 22 июня — Суббота Троицкая.

В эти дни принято посещать могилы усопших родственников и молиться о них. Также есть еще несколько дат, когда поминают всех умерших христиан — это Вселенская родительская суббота, 2-4-я субботы Великого поста, Радоница, Поминовение усопших воинов, Троицкая и Димитриевская родительская субботы.

Великий пост 2024: как правильно соблюдать и что запрещено всем верующим
Узнать подробнее
Читайте также:
Постимся вкусно: рецепты аппетитных блюд для Великого поста
#Общество#Новосибирская область#Вера#Великий пост#Православие#Церковь#Россия#Эмилия Губарева#Христос
Подпишитесь
«Цирк и бутафория»: эксперты — о том, кто станет новым мэром Новосибирска
Вчера, 08:47
День весеннего равноденствия: когда наступит астрономическая весна 2024
Вчера, 07:26
Роскомнадзор «закрыл» свыше 200 ресурсов за дурные призывы к подросткам
Вчера, 12:49
Движение грузовиков запретят по Октябрьскому мосту в Новосибирске
Вчера, 11:09
В новосибирском Сбербанке прогремели взрывы
Вчера, 10:40
Новосибирцев призвали не пугаться «космической медузы» в небе
Вчера, 10:00
"