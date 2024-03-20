Ветеринары ответили, чем весна опасна для домашних животных

Posted Сегодня, 18:51
Published Сегодня, 18:51
Modified Сегодня, 18:53
Updated Сегодня, 18:53
Первая опасность связана с появлением клещей. Когда наступает теплое время года, эти паразиты начинают активно искать животных, таких как кошки и собаки, чтобы питаться их кровью. Клещи могут быть носителями различных опасных болезней, включая пироплазмоз, который может быть смертельным для наших питомцев, пишет pravda.ru.
Еще одна опасность — блохи. Они могут вызывать аллергические реакции у животных и передавать опасные инфекции. Чтобы предотвратить заражение, нужно использовать специальные средства, такие как капли или спреи, которые защитят от блох и гнид.
Открытые окна тоже могут быть опасными, особенно для кошек, которые могут случайно выпасть из окна, охотясь на птиц и насекомых. Чтобы избежать таких ситуаций, рекомендуется установить специальные сетки на окнах.
Весной увеличивается риск заражения инфекционными болезнями из-за активного размножения бактерий и вирусов. Регулярные прививки и правильное питание помогут предотвратить многие заболевания.
Кроме того, весной у животных возрастает территориальное поведение, что может привести к конфликтам и дракам между ними. Важно, чтобы хозяева были внимательны и контролировали своих питомцев, чтобы предотвратить подобные ситуации и обеспечить их безопасность.