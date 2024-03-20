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Published Сегодня, 18:51

Modified Сегодня, 18:53

Updated Сегодня, 18:53

Ветеринары ответили, чем весна опасна для домашних животных

20 марта 2024, 18:51
Весна — это время, когда природа просыпается от зимней спячки. Но не стоит забывать о том, что она может быть опасной для домашних животных. Ветеринары рассказали, о каких рисках следует помнить.

Первая опасность связана с появлением клещей. Когда наступает теплое время года, эти паразиты начинают активно искать животных, таких как кошки и собаки, чтобы питаться их кровью. Клещи могут быть носителями различных опасных болезней, включая пироплазмоз, который может быть смертельным для наших питомцев, пишет pravda.ru.

Еще одна опасность — блохи. Они могут вызывать аллергические реакции у животных и передавать опасные инфекции. Чтобы предотвратить заражение, нужно использовать специальные средства, такие как капли или спреи, которые защитят от блох и гнид.

Открытые окна тоже могут быть опасными, особенно для кошек, которые могут случайно выпасть из окна, охотясь на птиц и насекомых. Чтобы избежать таких ситуаций, рекомендуется установить специальные сетки на окнах.

Весной увеличивается риск заражения инфекционными болезнями из-за активного размножения бактерий и вирусов. Регулярные прививки и правильное питание помогут предотвратить многие заболевания.

Кроме того, весной у животных возрастает территориальное поведение, что может привести к конфликтам и дракам между ними. Важно, чтобы хозяева были внимательны и контролировали своих питомцев, чтобы предотвратить подобные ситуации и обеспечить их безопасность.

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