Задержан экс-начальник дептранса Новосибирска Константин Васильев

Предполагается, что причиной задержания стала жалоба на бездействие мэрии в ситуации со строительством дороги-дублера к Плющихинскому жилмассиву. Константин Васильев якобы согласовал отчет о выполнении работ на сумму 48 млн рублей — сделано это было без подтверждающих документов и проектно-сметной документации. При этом меры к возврату субсидий не были приняты.