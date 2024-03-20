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Updated Сегодня, 12:14

Константин Васильев покинул пост в декабре 2023 года

Задержан экс-начальник дептранса Новосибирска Константин Васильев

20 марта 2024, 12:12
Фото: Банк Акцепт
Константин Васильев покинул пост в декабре 2023 года
Бывшего руководителя задержали 20 марта в Новосибирска. Он покинул свой пост после распоряжения бывшего мэра Анатолия Локтя в декабре 2023 года.

После увольнения в Новосибирске задержали бывшего начальника департамента транспорта дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константина Васильева. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Предполагается, что причиной задержания стала жалоба на бездействие мэрии в ситуации со строительством дороги-дублера к Плющихинскому жилмассиву. Константин Васильев якобы согласовал отчет о выполнении работ на сумму 48 млн рублей — сделано это было без подтверждающих документов и проектно-сметной документации. При этом меры к возврату субсидий не были приняты.

Как сообщает источник, в отношении Константина Васильева возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Сейчас проводится проверка.

Напомним, Константин Васильев был начальником департамента транспорта с 1 октября 2021 года. К его работе возникало немало претензий со стороны депутатов и общественности. В декабре 2023 года ныне бывший мэр Анатолий Локоть попросил Васильева подать заявление об увольнении по собственному желанию, после чего сам покинул свой пост.

20 марта 2024 года также был задержан министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. Его также подозревают в превышении должностных полномочий.

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#Политика#Транспорт#Новосибирск#Увольнение#Алина Гурицкая
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