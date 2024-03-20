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Архипова могут связать с банкротством «Экологии Новосибирск»

Задержан министр ЖКХ Новосибирской области Архипов

20 марта 2024, 08:47
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Архипова могут связать с банкротством «Экологии Новосибирск»

В Новосибирске задержали главу регионального министерства ЖКХ

Глава министерства ЖКХ и энергетики задержан сотрудниками силовых ведомств. В правительстве пока не комментируют причину задержания

Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов задержан силовиками в среду, 20 марта. Информация подтвердил руководитель регионального департамента информационной политики Сергей Нешумов, в силовых структурах пока воздерживаются от комментариев.

Министр проходит подозреваемым по делу о банкротстве ООО «Экология Новосибирск», его могут обвинить в превышении должностных полномочий, пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

ООО «Экология Новосибирск» начало работу в качестве регионального оператора по обращению с отходами Новосибирской области в 2019 году. В мае 2022 правительство Новосибирской области расторгло концессионное соглашение с «Экология Новосибирск» на строительство двух мусоросортировочных комплексов.

В феврале 2023 года «Экологию Новосибирск» лишили статуса регоператора по обращению с ТБО. Поводом для этого послужило отсутствие банковской гарантии на 2023 года, которая является обязательным условием для работы. В марте того же года компания была признана банкротом. 75% «Экологии Новосибирск» принадлежит структуре, входящей в ГК «ВИС».

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