Бастрыкин потребовал проверить мигрантов, работающих возле Хилокского рынка

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Жители Новосибирска обратились к председателю СКР Александру Бастрыкину с жалобами на мигрантов, которые проживают и работают около Хилокского рынка.
В записанном видео они утверждают, что работники рынка систематически нарушают общественный порядок и указывают на то, что из-за детей мигрантов в ближайших школах нет свободных мест. Это приводит к тому, что дети местных жителей вынуждены ходить в отдаленные школы.
В ответ на это обращение, центральный аппарат Следственного комитета взял ситуацию под контроль. Уголовное дело расследуется в областном следственном управлении, а еще одно дело направлено в суд. Кроме того, проводится процессуальная проверка данного случая.
Напомним, ранее мы рассказали, как на стройках задержали десятки мигрантов-нелегалов, которых теперь выдворят из страны. Также мы назвали самый криминальный район Новосибирска по числу преступлений мигрантов. Лидерами стали Ленинский и Кировский.