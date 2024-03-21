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Мигранты нарушают порядки

Бастрыкин потребовал проверить мигрантов, работающих возле Хилокского рынка

21 марта 2024, 01:47
Фото: atas.info
Мигранты нарушают порядки
После жалоб жителей на мигрантов, работающих возле Хилокского рынка в Новосибирске, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ситуацию на контроль.

Жители Новосибирска обратились к председателю СКР Александру Бастрыкину с жалобами на мигрантов, которые проживают и работают около Хилокского рынка.

В записанном видео они утверждают, что работники рынка систематически нарушают общественный порядок и указывают на то, что из-за детей мигрантов в ближайших школах нет свободных мест. Это приводит к тому, что дети местных жителей вынуждены ходить в отдаленные школы.

В ответ на это обращение, центральный аппарат Следственного комитета взял ситуацию под контроль. Уголовное дело расследуется в областном следственном управлении, а еще одно дело направлено в суд. Кроме того, проводится процессуальная проверка данного случая.

Напомним, ранее мы рассказали, как на стройках задержали десятки мигрантов-нелегалов, которых теперь выдворят из страны. Также мы назвали самый криминальный район Новосибирска по числу преступлений мигрантов. Лидерами стали Ленинский и Кировский.

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#Общество#Новосибирск#Суд#Мигранты#Уголовное дело#Проверка#Хилокский рынок#Эмилия Губарева#Жалобы#Бастрыкин#Александр Бастрыкин
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