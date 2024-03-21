Бесхозное панно «Покорители Оби» взяла на баланс мэрия Новосибирска

Монумент, посвященный строителям Новосибирской ГЭС, был создан в 1970 году художником Владимиром Соколом. Позже он был признан объектом культурного наследия, но к 2012 году панно пришло в плохое состояние, часть мозаичных плиток обсыпалась. Однако в регионе не нашлось ни одного аттестованного специалиста, который может заниматься реставрацией мозаики на объекте, имеющим статус памятника.