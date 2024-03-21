Бесхозное панно «Покорители Оби» взяла на баланс мэрия Новосибирска

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Монументальное панно «Покорители Оби», расположенное в микрорайоне ОбьГЭС в Советском районе Новосибирска внесено в реестр муниципального имущества и закреплено в оперативном управлении за МАУ «Горзеленхоз». Об этом сказано в ответе главы районной администрации Дмитрия Оленникова на запрос депутата горсовета Светланы Каверзиной*.
«После того, как на панно пришла в негодность подсветка, я обратилась, чтобы изыскать возможность ее починки. И выяснилось, что монумент бесхозный: после ремонта Русгидро сняла его со своего баланса, а муниципалитет, как это планировалось, себе его не забрал. Теперь появилась возможность поддерживать памятник за счет бюджета», — сообщила депутат корреспонденту Atas.Info.
По словам Светланы Каверзиной*, в сообщение главы администрации закралась ошибка, в итоге, панно непосредственно передано в управление ДЭУ Советского района. Однако принципиально это ничего не меняет и не повлияет на процесс восстановления подсветки памятника.
Монумент, посвященный строителям Новосибирской ГЭС, был создан в 1970 году художником Владимиром Соколом. Позже он был признан объектом культурного наследия, но к 2012 году панно пришло в плохое состояние, часть мозаичных плиток обсыпалась. Однако в регионе не нашлось ни одного аттестованного специалиста, который может заниматься реставрацией мозаики на объекте, имеющим статус памятника.
Занимавший тогда должность начальника региональной инспекции по охране объектов культурного наследия Владимир Кошелев принял решение снять с панно охранный статус. Это сняло все ограничения, налагаемые законом, и позволило отреставрировать монумент.
В 2022 году общественные активисты потребовали вновь признать памятник объектом культурного наследия. Но в мае 2023 панно было окончательно исключено из реестра объектов, обладающих признаками культурного наследия.
*) — внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов