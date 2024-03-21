Депутат горсовета Андреев выдвинул претензии по аресту экс-главы дептранса

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
По данным прокуратуры Новосибирской области, Константина Васильева во время задержания повалили на пол и надели наручники. Именно это и возмутило Георгия Андреева, который направил жалобу в Генеральную прокуратуру России.
«Не оценивая правомерность выдвинутых обвинений, считаю, что формат, в котором было произведено задержание, равно как и факт его распространения в СМИ, не соответствуют характеру предполагаемого преступления». — цитирует документ Ngs.ru.
Георгий Андреев просит провести проверку всех обстоятельств задержания.
Самому Константину Васильеву уже избрана мера пресечения. Согласно решению Центрального районного суда, экс-чиновник пробудет в СИЗО до 20 мая.
Напомним, что замгенпрокурора России Дмитрий Демешин инициировал задержание министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.