atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

К Константину Андрееву могли применить излишнюю силу при задержании

Депутат горсовета Андреев выдвинул претензии по аресту экс-главы дептранса

21 марта 2024, 12:28
Фото: Управление судебного департамента по НСО
К Константину Андрееву могли применить излишнюю силу при задержании

Новосибирский депутат возмутился грубым задержанием Константина Васильева

20 марта в Новосибирске был арестован бывший руководитель департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константин Васильев. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Депутат горсовета Георгий Андреев выразил протест по обстоятельствам его задержания.

По данным прокуратуры Новосибирской области, Константина Васильева во время задержания повалили на пол и надели наручники. Именно это и возмутило Георгия Андреева, который направил жалобу в Генеральную прокуратуру России.

«Не оценивая правомерность выдвинутых обвинений, считаю, что формат, в котором было произведено задержание, равно как и факт его распространения в СМИ, не соответствуют характеру предполагаемого преступления». — цитирует документ Ngs.ru.

Георгий Андреев просит провести проверку всех обстоятельств задержания.

Экс-глава дептранса Васильев пробудет в СИЗО до конца весны
Узнать подробнее

Самому Константину Васильеву уже избрана мера пресечения. Согласно решению Центрального районного суда, экс-чиновник пробудет в СИЗО до 20 мая.

Напомним, что замгенпрокурора России Дмитрий Демешин инициировал задержание министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

В прокуратуре раскрыли детали задержания новосибирского министра ЖКХ Архипова
Узнать подробнее
Читайте также:
В министерстве ЖХК идут обыски. В чем обвиняют главу Дениса Архипова?Задержан министр ЖКХ Новосибирской области Архипов Новосибирскую мэрию и «МЕТРО МИР» заподозрили в сговоре из-за «дорожных» субсидий
#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Депутат#Задержание#Арест#Генпрокуратура#Георгий Андреев#Жалоба#Александр Ляхов#Константин Васильев
Подпишитесь
Никиту Кологривого арестовали на 7 суток за драку в новосибирском баре
Сегодня, 04:34
Улицу на левобережье Новосибирска закроют на четыре месяца после коммунальных ЧП
Сегодня, 02:32
Бесхозное панно «Покорители Оби» взяла на баланс мэрия Новосибирска
Сегодня, 05:07
В прокуратуре раскрыли детали задержания новосибирского министра ЖКХ Архипова
Вчера, 14:02
Бастрыкин потребовал проверить мигрантов, работающих возле Хилокского рынка
Сегодня, 01:47
Отравились 37 человек. Что сделали с доставкой роллов после вспышки сальмонеллеза
Сегодня, 01:35
"