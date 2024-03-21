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Константин Васильев пробудет в СИЗО до 20 мая

Экс-глава дептранса Васильев пробудет в СИЗО до конца весны

21 марта 2024, 08:45
Фото: Управление судебного департамента по НСО
Константин Васильев пробудет в СИЗО до 20 мая

В Новосибирске избрали меру пресечения экс-главе дептранса Васильеву

В Новосибирске избрали меру пресечения бывшему руководителю департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константину Васильеву. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Согласно решению Центрального районного суда, бывший чиновник пробудет под стражей два месяца.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 мая 2024 года Константину Васильеву». — рассказали в судебной инстанции.

Экс-глава дептранса был задержан 20 марта. Возможной причиной ареста является жалоба на нежелание строить дорогу-дублер к Плющихинскому жилмассиву. Константин Васильев мог согласовать отчет о выполнении сметы на 48 миллионов рублей, но не предоставить соответствующие документы. Меры по возврату субсидий тоже якобы не были приняты

Задержан экс-начальник дептранса Новосибирска Константин Васильев
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Претензии к работе транспортного департамента накапливались не один год. Недавно управление ФАС по Новосибирской области обвинило мэрию в сговоре с «МЕТРО МИР» о предоставлении субсидий на благоустройство объектов инженерной инфраструктуры «в никуда». Причастен ли к ситуации Константин Васильев, пока неизвестно.

Новосибирскую мэрию и «МЕТРО МИР» заподозрили в сговоре из-за «дорожных» субсидий
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Напомним, что в Новосибирске арестовали министра ЖКХ и энергетики Дениса Архипова.

В прокуратуре раскрыли детали задержания новосибирского министра ЖКХ Архипова
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