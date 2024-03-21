Экс-глава дептранса Васильев пробудет в СИЗО до конца весны

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Согласно решению Центрального районного суда, бывший чиновник пробудет под стражей два месяца.
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 мая 2024 года Константину Васильеву». — рассказали в судебной инстанции.
Экс-глава дептранса был задержан 20 марта. Возможной причиной ареста является жалоба на нежелание строить дорогу-дублер к Плющихинскому жилмассиву. Константин Васильев мог согласовать отчет о выполнении сметы на 48 миллионов рублей, но не предоставить соответствующие документы. Меры по возврату субсидий тоже якобы не были приняты
Претензии к работе транспортного департамента накапливались не один год. Недавно управление ФАС по Новосибирской области обвинило мэрию в сговоре с «МЕТРО МИР» о предоставлении субсидий на благоустройство объектов инженерной инфраструктуры «в никуда». Причастен ли к ситуации Константин Васильев, пока неизвестно.