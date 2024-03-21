Экс-глава дептранса Васильев пробудет в СИЗО до конца весны

Экс-глава дептранса был задержан 20 марта. Возможной причиной ареста является жалоба на нежелание строить дорогу-дублер к Плющихинскому жилмассиву. Константин Васильев мог согласовать отчет о выполнении сметы на 48 миллионов рублей, но не предоставить соответствующие документы. Меры по возврату субсидий тоже якобы не были приняты