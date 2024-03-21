Эксперт: Спрос на IT-специалистов превышает предложение

Ольга Асадчая добавила, что соотношение вакансий на средний и высокий уровень составляет в среднем две вакансии на одного подходящего кандидата, а на начинающих — от 15 до 20 кандидатов на одну вакансию. Эта ситуация наблюдается не только в России, но и в мировом масштабе. В результате компании не могут вовремя осуществить цифровые проекты, разработку продуктов и услуг, обеспечение безопасности данных и автоматизацию процессов.