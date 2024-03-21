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Posted Сегодня, 17:13

Published Сегодня, 17:13

Modified Сегодня, 17:26

Updated Сегодня, 17:26

Эксперт: Спрос на IT-специалистов превышает предложение

21 марта 2024, 17:13
Актуальной проблемой становится недостаток специалистов в области информационных технологий. Быстрый рост технологических требований и увеличение запросов от компаний в этой сфере приводит к дефициту квалифицированных специалистов, которые могут удовлетворить потребности современного бизнеса.

По разным оценкам, недостаток составляет от 100 до 200 тысяч специалистов.

Ольга Асадчая, директор Центра трудоустройства корпорации «Синергия», поделилась результатами исследований, проведенных аналитическими компаниями и HR-порталами. В интервью RuNews24.Ru она отметила, что спрос на IT-специалистов значительно превышает предложение.

Эксперт отметила, что важно различать спрос на новичков и опытных сотрудников в данной области. Вакансии в сфере информационных технологий остаются открытыми на протяжении 3-6 месяцев из-за нехватки подходящих кандидатов на уровне среднего и старшего уровня. В то же время, на рынке кандидатов преобладают новички.

Ольга Асадчая добавила, что соотношение вакансий на средний и высокий уровень составляет в среднем две вакансии на одного подходящего кандидата, а на начинающих — от 15 до 20 кандидатов на одну вакансию. Эта ситуация наблюдается не только в России, но и в мировом масштабе. В результате компании не могут вовремя осуществить цифровые проекты, разработку продуктов и услуг, обеспечение безопасности данных и автоматизацию процессов.

Наиболее востребованными специалистами в настоящее время являются DevOps-инженеры, специалисты по анализу данных, инженеры-программисты, специалисты по кибербезопасности, 1С-разработчики, аналитики всех видов, тестировщики или QA-инженеры.

По мнению Ольги Асадчей, недостаток IT-специалистов в самых востребованных областях является серьезной проблемой, которая требует комплексного и системного подхода со стороны бизнеса, образовательных учреждений и государственных органов для ее решения.

Для решения этой проблемы компании применяют различные стратегии. Одна из них — инвестиции в образование и переквалификацию специалистов в сфере информационных технологий. Активно развиваются акселераторы, корпоративные университеты и системы наставничества. Проводятся программы, направленные на стимулирование интереса к IT-сфере среди школьников. Специализированные мероприятия, хакатоны и мастер-классы помогают выявить и развивать талантливых сотрудников в этой области.

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