Эксперт: Спрос на IT-специалистов превышает предложение

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
По разным оценкам, недостаток составляет от 100 до 200 тысяч специалистов.
Ольга Асадчая, директор Центра трудоустройства корпорации «Синергия», поделилась результатами исследований, проведенных аналитическими компаниями и HR-порталами. В интервью RuNews24.Ru она отметила, что спрос на IT-специалистов значительно превышает предложение.
Эксперт отметила, что важно различать спрос на новичков и опытных сотрудников в данной области. Вакансии в сфере информационных технологий остаются открытыми на протяжении 3-6 месяцев из-за нехватки подходящих кандидатов на уровне среднего и старшего уровня. В то же время, на рынке кандидатов преобладают новички.
Ольга Асадчая добавила, что соотношение вакансий на средний и высокий уровень составляет в среднем две вакансии на одного подходящего кандидата, а на начинающих — от 15 до 20 кандидатов на одну вакансию. Эта ситуация наблюдается не только в России, но и в мировом масштабе. В результате компании не могут вовремя осуществить цифровые проекты, разработку продуктов и услуг, обеспечение безопасности данных и автоматизацию процессов.
Наиболее востребованными специалистами в настоящее время являются DevOps-инженеры, специалисты по анализу данных, инженеры-программисты, специалисты по кибербезопасности, 1С-разработчики, аналитики всех видов, тестировщики или QA-инженеры.
По мнению Ольги Асадчей, недостаток IT-специалистов в самых востребованных областях является серьезной проблемой, которая требует комплексного и системного подхода со стороны бизнеса, образовательных учреждений и государственных органов для ее решения.
Для решения этой проблемы компании применяют различные стратегии. Одна из них — инвестиции в образование и переквалификацию специалистов в сфере информационных технологий. Активно развиваются акселераторы, корпоративные университеты и системы наставничества. Проводятся программы, направленные на стимулирование интереса к IT-сфере среди школьников. Специализированные мероприятия, хакатоны и мастер-классы помогают выявить и развивать талантливых сотрудников в этой области.