Кологривый рассказал о хорошем сне в спецприемнике — он там останется на неделю

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Updated Сегодня, 04:51
В Центральном райсуде Новосибирска 21 марта закончилось разбирательство по делу о дебоше, в котором участвовал Никита Кологривый в одной из кальянных. Актер рассказал журналистам о своем пребывании в спецприемнике перед судом.
По его словам, в этой камере он впервые за неделю смог хорошенько выспаться. Он там был один, в комфортных условиях, в тепле и с едой.
Напомним, что актер начал скандал в новосибирской кальянной ночью с 18 на 19 марта. Он укусил официантку и подрался с охраной. Кологривого задержали на следующий день. Было возбуждено административное дело о мелком хулиганстве. Перед судом артист публично извинился перед новосибирцами за свое поведение. Прокурор запросил для него 15 дней ареста за хулиганство, а суд арестовал его на 7 суток.