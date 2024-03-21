atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:48

Published Сегодня, 04:48

Modified Сегодня, 04:51

Updated Сегодня, 04:51

Кологривый спал ночь в спецприемнике

Кологривый рассказал о хорошем сне в спецприемнике — он там останется на неделю

21 марта 2024, 04:48
Фото: Суды общей юрисдикции Новосибирской области
Кологривый спал ночь в спецприемнике

Никита Кологривый рассказал о хорошем сне в новосибирском спецприемнике

Актер Никита Кологривый провел хорошую ночь в спецприемнике Новосибирска. Теперь он останется там на неделю.

В Центральном райсуде Новосибирска 21 марта закончилось разбирательство по делу о дебоше, в котором участвовал Никита Кологривый в одной из кальянных. Актер рассказал журналистам о своем пребывании в спецприемнике перед судом.

По его словам, в этой камере он впервые за неделю смог хорошенько выспаться. Он там был один, в комфортных условиях, в тепле и с едой.

Напомним, что актер начал скандал в новосибирской кальянной ночью с 18 на 19 марта. Он укусил официантку и подрался с охраной. Кологривого задержали на следующий день. Было возбуждено административное дело о мелком хулиганстве. Перед судом артист публично извинился перед новосибирцами за свое поведение. Прокурор запросил для него 15 дней ареста за хулиганство, а суд арестовал его на 7 суток.

Никиту Кологривого арестовали на 7 суток за драку в новосибирском баре
Узнать подробнее
Читайте также:
Прокуратура попросила суд арестовать актера Никиту Кологривого на 15 сутокНикита Кологривый в суде извинился за скандальный дебош в НовосибирскеНейросеть «Жириновский» предложила Кологривому сыграть в фильме Бориса Немцова
#Общество#Новосибирск#Скандал#Дебош#Эмилия Губарева#Хулиганство#Актер#Никита Кологривый
Подпишитесь
Никиту Кологривого арестовали на 7 суток за драку в новосибирском баре
Сегодня, 04:34
Улицу на левобережье Новосибирска закроют на четыре месяца после коммунальных ЧП
Сегодня, 02:32
Бесхозное панно «Покорители Оби» взяла на баланс мэрия Новосибирска
Сегодня, 05:07
В прокуратуре раскрыли детали задержания новосибирского министра ЖКХ Архипова
Вчера, 14:02
Бастрыкин потребовал проверить мигрантов, работающих возле Хилокского рынка
Сегодня, 01:47
Отравились 37 человек. Что сделали с доставкой роллов после вспышки сальмонеллеза
Сегодня, 01:35
"