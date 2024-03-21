Кологривый рассказал о хорошем сне в спецприемнике — он там останется на неделю

Напомним, что актер начал скандал в новосибирской кальянной ночью с 18 на 19 марта. Он укусил официантку и подрался с охраной. Кологривого задержали на следующий день. Было возбуждено административное дело о мелком хулиганстве. Перед судом артист публично извинился перед новосибирцами за свое поведение. Прокурор запросил для него 15 дней ареста за хулиганство, а суд арестовал его на 7 суток.