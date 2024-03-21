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Детей заставляют учиться в каникулы

«Лишают здоровья»: в новосибирской школе №47 детей заставляют учиться в каникулы

21 марта 2024, 07:46
Фото: 1MI
Детей заставляют учиться в каникулы

В Новосибирске девятиклассников загоняют на подготовку к ОГЭ в каникулы

Родители учеников школы №47 в Новосибирске возмущены дополнительными занятиями детей в весенние каникулы. При этом, по их словам, явка строго обязательна, а отсутствие грозит проблемами с учебой.

Дополнительные занятия в рамках подготовки девятиклассников к ОГЭ намерены проводить по математике и географии. Причина столь строгого контроля за детьми в каникулы объясняют их плохой подготовкой по данным предметам. Как считают родители, таким образом администрация школы №47 снимает с себя лишнюю ответственность за результаты экзаменов.

«С 1 сентября нагоняют страх. Из параллели в шестьдесят человек у половины трудности с математикой. Но ни математика, ни география не стоят здоровья моего ребенка. Каникулы предназначены для отдыха и общения», — рассказала одна из мам precedent.tv.
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Дополнительные занятия во внеурочное время, согласно Федеральному закону 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», являются исключительно добровольными, поскольку право на каникулярный отдых имеют все школьники. Узнать мнение директора школы №47 Михаила Палея на данный момент не удалось, поскольку он отказался давать комментарий.

Напомним, что шесть школ по концессии в 2024 году новосибирские ученики так и не увидят.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Школа#Школьники#ОГЭ#Каникулы#Александр Ляхов
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