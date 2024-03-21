«Лишают здоровья»: в новосибирской школе №47 детей заставляют учиться в каникулы

Дополнительные занятия в рамках подготовки девятиклассников к ОГЭ намерены проводить по математике и географии. Причина столь строгого контроля за детьми в каникулы объясняют их плохой подготовкой по данным предметам. Как считают родители, таким образом администрация школы №47 снимает с себя лишнюю ответственность за результаты экзаменов.