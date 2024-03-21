«Лишают здоровья»: в новосибирской школе №47 детей заставляют учиться в каникулы

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Дополнительные занятия в рамках подготовки девятиклассников к ОГЭ намерены проводить по математике и географии. Причина столь строгого контроля за детьми в каникулы объясняют их плохой подготовкой по данным предметам. Как считают родители, таким образом администрация школы №47 снимает с себя лишнюю ответственность за результаты экзаменов.
«С 1 сентября нагоняют страх. Из параллели в шестьдесят человек у половины трудности с математикой. Но ни математика, ни география не стоят здоровья моего ребенка. Каникулы предназначены для отдыха и общения», — рассказала одна из мам precedent.tv.
Дополнительные занятия во внеурочное время, согласно Федеральному закону 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», являются исключительно добровольными, поскольку право на каникулярный отдых имеют все школьники. Узнать мнение директора школы №47 Михаила Палея на данный момент не удалось, поскольку он отказался давать комментарий.
Напомним, что шесть школ по концессии в 2024 году новосибирские ученики так и не увидят.