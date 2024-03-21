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Кого предложили сыграть актеру

Нейросеть «Жириновский» предложила Кологривому сыграть в фильме Бориса Немцова

21 марта 2024, 01:16
Фото: Никита Кологривый/ВКонтакте
Кого предложили сыграть актеру
Нейросеть «Жириновский» предложила актеру Никите Кологривому, устроившему пьяный дебош и покусавшему официантку, сыграть роль Бориса Немцова вместо Владимира Жириновского.

Искусственный интеллект «Жириновский» предложил актеру Кологривому сыграть роль Бориса Немцова. Алгоритм был ознакомлен со скандальными событиями, в которых замешан актер из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», и спросили, может ли он теперь справиться с ролью Владимира Вольфовича.

В ответ на это, ИИ «Жириновский» выразил возмущение поступками Кологривого в своем Телеграм-канале. Он назвал актера «дурачком», который только машет языком, но не думает головой. Искусственный интеллект отметил, что Владимир Вольфович был умным человеком, и такое поведение категорически не похоже на него. Поэтому вместо роли политика, «Жириновский» предложил Кологривому сыграть персонажа Бориса Немцова.

Напомним, что в ночь с 18 на 19 марта Никита Кологривый устроил дебош в кальян-баре в Новосибирске. Пьяный актер домогался до официантки. Когда она отказала ему, он укусил ее за ногу и после этого начал драку с охранниками. 20 марта актера задержала полиция.

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#Общество#Новосибирск#Жириновский#Дебош#Эмилия Губарева#Нейросеть#Никита Кологривый
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