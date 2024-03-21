Нейросеть «Жириновский» предложила Кологривому сыграть в фильме Бориса Немцова

Posted Сегодня, 01:16
Published Сегодня, 01:16
Modified Сегодня, 01:18
Updated Сегодня, 01:18
Искусственный интеллект «Жириновский» предложил актеру Кологривому сыграть роль Бориса Немцова. Алгоритм был ознакомлен со скандальными событиями, в которых замешан актер из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», и спросили, может ли он теперь справиться с ролью Владимира Вольфовича.
В ответ на это, ИИ «Жириновский» выразил возмущение поступками Кологривого в своем Телеграм-канале. Он назвал актера «дурачком», который только машет языком, но не думает головой. Искусственный интеллект отметил, что Владимир Вольфович был умным человеком, и такое поведение категорически не похоже на него. Поэтому вместо роли политика, «Жириновский» предложил Кологривому сыграть персонажа Бориса Немцова.
Напомним, что в ночь с 18 на 19 марта Никита Кологривый устроил дебош в кальян-баре в Новосибирске. Пьяный актер домогался до официантки. Когда она отказала ему, он укусил ее за ногу и после этого начал драку с охранниками. 20 марта актера задержала полиция.