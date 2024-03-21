Нейросеть «Жириновский» предложила Кологривому сыграть в фильме Бориса Немцова

Напомним, что в ночь с 18 на 19 марта Никита Кологривый устроил дебош в кальян-баре в Новосибирске. Пьяный актер домогался до официантки. Когда она отказала ему, он укусил ее за ногу и после этого начал драку с охранниками. 20 марта актера задержала полиция.