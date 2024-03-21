Никиту Кологривого арестовали на 7 суток за драку в новосибирском баре

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
Вечером 19 марта Никита Кологривый посетил бар на Военной улице. Будучи пьяным, актер начал конфликтовать с работниками заведения, оскорблять работников бара, драться. Также звезда приставал к официантке и укусил ее за ногу.
«Никита Кологривый, находясь в общественном месте в присутствии иных лиц, в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт, оскорблял работников бара, толкал и хватал бармена за шею и руки, ударил в грудь головой, схватил администратора за шею и начал насильственно склонять к поцелую, получив отказ и сопротивление, укусил девушку за ногу», — сообщили в прокуратуре.
На суде прокуратура просила учесть характер правонарушения, совершенного Кологривым, которое нарушило общественный порядок. Они также просили учесть личность виновного, который является медийным человеком и примером подражания для многих людей. Прокуратура запросила для артиста 15-дневный административный арест.
Суд приговорил Никиту Кологривого к 7-дневному административному аресту.