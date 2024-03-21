Никиту Кологривого арестовали на 7 суток за драку в новосибирском баре

«Никита Кологривый, находясь в общественном месте в присутствии иных лиц, в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт, оскорблял работников бара, толкал и хватал бармена за шею и руки, ударил в грудь головой, схватил администратора за шею и начал насильственно склонять к поцелую, получив отказ и сопротивление, укусил девушку за ногу», — сообщили в прокуратуре.