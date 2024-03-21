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Кологривому огласили решение суда

Никиту Кологривого арестовали на 7 суток за драку в новосибирском баре

21 марта 2024, 04:34
Фото: Прокуратура Новосибирской области
Кологривому огласили решение суда
Никите Кологривому, устроившему драку в новосибирском баре, огласили решение суда. Ему предъявляются обвинения в мелком хулиганстве.

Вечером 19 марта Никита Кологривый посетил бар на Военной улице. Будучи пьяным, актер начал конфликтовать с работниками заведения, оскорблять работников бара, драться. Также звезда приставал к официантке и укусил ее за ногу.

«Никита Кологривый, находясь в общественном месте в присутствии иных лиц, в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт, оскорблял работников бара, толкал и хватал бармена за шею и руки, ударил в грудь головой, схватил администратора за шею и начал насильственно склонять к поцелую, получив отказ и сопротивление, укусил девушку за ногу», — сообщили в прокуратуре.

На суде прокуратура просила учесть характер правонарушения, совершенного Кологривым, которое нарушило общественный порядок. Они также просили учесть личность виновного, который является медийным человеком и примером подражания для многих людей. Прокуратура запросила для артиста 15-дневный административный арест.

Суд приговорил Никиту Кологривого к 7-дневному административному аресту.

Видео: Суды общей юрисдикции Новосибирской области
Прокуратура попросила суд арестовать актера Никиту Кологривого на 15 суток
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