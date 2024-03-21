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Школы планировали сдать еще в 2023 году

Новосибирск не дождется 6 концессионных школ в 2024 году

21 марта 2024, 06:51
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Школы планировали сдать еще в 2023 году

6 школ в Новосибирске не сдадут по концессии в 2024 году

В 2024 году в Новосибирске должны были появиться 6 новых школ, построенных в рамках концессионного соглашения. Однако в эксплуатацию их скорее всего не введут, сообщили в министерстве образования.

Новые образовательные учреждения строят в рамках концессионных соглашений ООО «Пятая концессионная компания „Просвещение“». Как сегодня, 21 марта, сообщила министр образования региона Мария Жафярова, исполнить все обязательства подрядчик, вероятно, не сможет.

Сам концессионер пообещал сдать все объекты в этом году, отметила Жафярова во время заседания комитета законодательного собрания региона по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике. При этом видимы результат говорит об обратном: в фундаменте и сваях уже нашли трещины, поэтому министр отметила, что она «более чем уверена, что до конца 2024 года этого не случится».

«Какие-то замечания устраняются, а какие-то категорически нет. Поэтому сказать, что есть какая-то положительная динамика — нет. Вы видите прекрасно визуально, что там по факту происходит»,— пояснила Жафярова, отвечая на вопрос о ходе реализации соглашений.

Она дополнила, что недавно состоялось совещания со всеми заинтересованными сторонами, во время которого был «взят определенный промежуток времени на проработку, после чего, я так понимаю, будет принято радикальное решение». Содержание этого решения министр не уточнила.

«Задача, которая стоит перед концессионером, не снимается. Обязательства до конца календарного года по введению объектов стоят. Поэтому мы сами, безусловно, заинтересованы, чтобы эти объекты были построены»,— сказал, в свою очередь, вице-губернатор Сергей Нелюбов, также принявший участие в заседании.

Напомним, концессионные соглашения на строительство школ были подписаны на срок 15 лет. Новые учреждения должны были построить на улицах Николая Сотникова, Спортивной, Виктора Шевелева, Пролетарской, Татьяны Снежиной и Большой. Первоначальные инвестиции в проект составляли 8,3 млрд рублей.

При этом срок сдачи шести школ постоянно отодвигался. В последний раз подрядчик обещал сдать объекты к концу 2023 года. Однако планы изменили после проверки госстройнадзора. Тогда начальник инспекции Алексей Нечунаев сообщил, что фундаменты трех школ необходимо снести, так как они не соответствуют проекту.

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#Образование#Новосибирск#Дети#Школа#Строительство#Алина Гурицкая
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