Новосибирск не дождется 6 концессионных школ в 2024 году

Сам концессионер пообещал сдать все объекты в этом году, отметила Жафярова во время заседания комитета законодательного собрания региона по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике. При этом видимы результат говорит об обратном: в фундаменте и сваях уже нашли трещины, поэтому министр отметила, что она «более чем уверена, что до конца 2024 года этого не случится».