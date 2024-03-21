Новосибирские нейрохирурги удалили пациентке опухоль головного мозга микроскопом

Пациентка стала жаловаться на головные боли после новогодних праздников. 10 января она трижды упала в обморок и ей пришлось вызывать «скорую помощь». Врачи быстро стабилизировали состояние. Но МРТ выявило опасную опухоль в области IV желудочка головного мозга.