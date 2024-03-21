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Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Сибирячке удалили опасную опухоль головного мозга

Новосибирские нейрохирурги удалили пациентке опухоль головного мозга микроскопом

21 марта 2024, 13:28
Фото: НИИТО
Сибирячке удалили опасную опухоль головного мозга

В Новосибирске нейрохирурги провели сложную операцию на головном мозге

Хирурги НИИТО провели сложную операцию на головном мозге Веронике Шаповаловой. Сибирячке удалили опасную опухоль.

Пациентка стала жаловаться на головные боли после новогодних праздников. 10 января она трижды упала в обморок и ей пришлось вызывать «скорую помощь». Врачи быстро стабилизировали состояние. Но МРТ выявило опасную опухоль в области IV желудочка головного мозга.

Как рассказали в НИИТО, подобные новообразования появляются у 3-5% взрослых и 16% детей. Они способствуют ухудшению работы спинного и головного мозга.

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«Опухоли желудочковой системы, как правило, локализуются там, где происходит естественная циркуляция цереброспинальной жидкости. При дальнейшем росте блокируется ее естественный ток и пациент ощущает сильные головные боли, сопровождающиеся тошнотой и рвотой», — пояснили медики.

Операцию Веронике Шаповаловой проводили в полусидячем положении при помощи хирургического микроскопа под непрерывным нейрофизиологическим мониторингом. Через несколько дней сибирячка уже сможет самостоятельно вставать и передвигаться.

Напомним, что новосибирские кардиохирурги провели уникальную операцию на сердце новорожденному.

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#Медицина#Новосибирск#Новосибирская область#Здравоохранение#Операция#НИИТО#Медики#Онкология#Александр Ляхов#Опухоль
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