Новосибирские нейрохирурги удалили пациентке опухоль головного мозга микроскопом

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Пациентка стала жаловаться на головные боли после новогодних праздников. 10 января она трижды упала в обморок и ей пришлось вызывать «скорую помощь». Врачи быстро стабилизировали состояние. Но МРТ выявило опасную опухоль в области IV желудочка головного мозга.
Как рассказали в НИИТО, подобные новообразования появляются у 3-5% взрослых и 16% детей. Они способствуют ухудшению работы спинного и головного мозга.
«Опухоли желудочковой системы, как правило, локализуются там, где происходит естественная циркуляция цереброспинальной жидкости. При дальнейшем росте блокируется ее естественный ток и пациент ощущает сильные головные боли, сопровождающиеся тошнотой и рвотой», — пояснили медики.
Операцию Веронике Шаповаловой проводили в полусидячем положении при помощи хирургического микроскопа под непрерывным нейрофизиологическим мониторингом. Через несколько дней сибирячка уже сможет самостоятельно вставать и передвигаться.
Напомним, что новосибирские кардиохирурги провели уникальную операцию на сердце новорожденному.