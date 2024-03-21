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УФАС подозревают мэрию в «дорожном» сговоре

Новосибирскую мэрию и «МЕТРО МИР» заподозрили в сговоре из-за «дорожных» субсидий

21 марта 2024, 06:49
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
УФАС подозревают мэрию в «дорожном» сговоре

УФАС заподозрило новосибирскую мэрию в субсидиарном сговоре с «МЕТРО МИР»

Управление ФАС по Новосибирской области возбудило дело в отношении компании «МЕТРО МИР». Предприятие подозревают в субсидиарном сговоре с городской администрации. Благодаря этому оно могло получать льготы по обеспечению работы дорожной и транспортной инфраструктур, но не выполнять обязательств.

В ведомстве уже выявили факты направления администрацией города Новосибирска денег на строительство дорог, благоустройство ливневок и строительство инженерных объектов.

«Финансирование выполнения данных работ проводилось не путем заключения мэрией города Новосибирска государственных (муниципальных) контрактов в рамках Закона о контрактной системе, а путем выделения денежных средств хозяйствующему субъекту — МП „МЕТРО МИР“, который в дальнейшем распоряжался данным средствами», –сообщили в региональном УФАС.

Дату судебного заседания назначат в ближайшее время.

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Стоит отметить, что в отношении «МЕТРО МИР» рассматривается пятнадцать дел, а сумма исковых требований составляет порядка 25 миллионов рублей. Одновременно с этим предприятие обанкротилось, сумма задолженностей превышает 26 миллионов рублей.

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#Экономика#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Мэрия Новосибирска#Метро МиР#Александр Ляхов#УФАС
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