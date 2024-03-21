Новосибирскую мэрию и «МЕТРО МИР» заподозрили в сговоре из-за «дорожных» субсидий

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
В ведомстве уже выявили факты направления администрацией города Новосибирска денег на строительство дорог, благоустройство ливневок и строительство инженерных объектов.
«Финансирование выполнения данных работ проводилось не путем заключения мэрией города Новосибирска государственных (муниципальных) контрактов в рамках Закона о контрактной системе, а путем выделения денежных средств хозяйствующему субъекту — МП „МЕТРО МИР“, который в дальнейшем распоряжался данным средствами», –сообщили в региональном УФАС.
Дату судебного заседания назначат в ближайшее время.
Стоит отметить, что в отношении «МЕТРО МИР» рассматривается пятнадцать дел, а сумма исковых требований составляет порядка 25 миллионов рублей. Одновременно с этим предприятие обанкротилось, сумма задолженностей превышает 26 миллионов рублей.
Напомним, что в Новосибирске арестовали бывшего руководителя дептранса мэрии Константина Васильева.