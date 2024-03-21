Новосибирскую мэрию и «МЕТРО МИР» заподозрили в сговоре из-за «дорожных» субсидий

УФАС заподозрило новосибирскую мэрию в субсидиарном сговоре с «МЕТРО МИР»

Управление ФАС по Новосибирской области возбудило дело в отношении компании «МЕТРО МИР». Предприятие подозревают в субсидиарном сговоре с городской администрации. Благодаря этому оно могло получать льготы по обеспечению работы дорожной и транспортной инфраструктур, но не выполнять обязательств.