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Published Сегодня, 10:27

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Updated Сегодня, 10:29

25 марта наступит первое весеннее полнолуние

Новосибирцы увидят в небе Луну Червя — все о первом весеннем полнолунии

21 марта 2024, 10:27
Фото: starwalk.space
25 марта наступит первое весеннее полнолуние

25 марта новосибирцы увидят первое полнолуние весны

25 марта наступит первое полнолуние весны. Взошедший в небе спутник Земли иначе называют Луной Червя. При этом она займет высшее положение над горизонтом.

Астрономически событие наступит 25 марта в 14 часов дня.

«После 20:00 вечера Луна появится у горизонта на востоке, начав свое восхождение в небе. К двум часам ночи, уже 26 марта, Луна окажется на юге и займет высшее положение над горизонтом», — рассказал сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин.

В момент полнолуния Луна будет находиться в созвездии Девы, недалеко от яркой звезды Спика. Затем естественный спутник Земли войдет в созвездие Скорпиона и к 31 марта приблизится к звезде Антарес. Все это время он будет на максимальном отдалении от нашей планеты — 401,5 тысячи километров. Следующее полнолуние ожидается 4 апреля.

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В фольклоре мартовское полнолуние часто называют Луной Червя. Это связано с тем, что именно в марте в оттаявшей от снега земле просыпаются черви и одновременно с этим возвращаются домой птицы. Таким образом, весна начинает вступать в свои права.

Кроме того, полнолуние можно назвать и пасхальным. У христиан западного обряда начинается подготовка к Воскресению Христову, которое в 2024 году выпадает на 31 марта.

Напомним, что 10 марта наступило «кармическое» новолуние. Астрологи связывают событие с началом нового этапа жизни, а астрономы опаасаются увеличения приливной активности.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Космос#Астрономическое явление#Астрономия#Полнолуние#Александр Ляхов
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