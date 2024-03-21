Новосибирцы увидят в небе Луну Червя — все о первом весеннем полнолунии

В момент полнолуния Луна будет находиться в созвездии Девы, недалеко от яркой звезды Спика. Затем естественный спутник Земли войдет в созвездие Скорпиона и к 31 марта приблизится к звезде Антарес. Все это время он будет на максимальном отдалении от нашей планеты — 401,5 тысячи километров. Следующее полнолуние ожидается 4 апреля.