Отравились 37 человек. Что сделали с доставкой роллой после вспышки сальмонеллеза

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Бизнесмена Леонид М. признали виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований при организации питания клиентов в общепите. Речь идет о кафе «Японори Суши», сообщил Кировский районный суд.
Согласно данным Роспотребнадзора, было зарегистрировано 37 случаев отравления сальмонеллезом, из которых 29 человек оказались на больничной койке. Продукты, взятые для анализа из заведения, содержали сальмонеллы. Также выяснилось, что работники кафе, готовившие суши, не проходили медицинский осмотр.
Новосибирец признал свою вину в ходе суда. Ему было назначено наказание в виде приостановки деятельности на 60 дней. Однако это решение еще не вступило в законную силу и его можно обжаловать.
Напомним, ранее Советский районный суд Новосибирска вынес решение в отношении производителя роллов, по вине которого отравились 25 человек.