atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:35

Published Сегодня, 01:35

Modified Сегодня, 01:37

Updated Сегодня, 01:37

29 человек госпитализировали

Отравились 37 человек. Что сделали с доставкой роллой после вспышки сальмонеллеза

21 марта 2024, 01:35
Фото: 1MI
29 человек госпитализировали

Доставку роллов закрыли в Новосибирске после отравления 37 человек

Новосибирскую точку по продаже роллов закрыли после отравления 37 человек. Они приостановили работу на 60 дней.

Бизнесмена Леонид М. признали виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований при организации питания клиентов в общепите. Речь идет о кафе «Японори Суши», сообщил Кировский районный суд.

Согласно данным Роспотребнадзора, было зарегистрировано 37 случаев отравления сальмонеллезом, из которых 29 человек оказались на больничной койке. Продукты, взятые для анализа из заведения, содержали сальмонеллы. Также выяснилось, что работники кафе, готовившие суши, не проходили медицинский осмотр.

Новосибирец признал свою вину в ходе суда. Ему было назначено наказание в виде приостановки деятельности на 60 дней. Однако это решение еще не вступило в законную силу и его можно обжаловать.

Напомним, ранее Советский районный суд Новосибирска вынес решение в отношении производителя роллов, по вине которого отравились 25 человек.

Суд решил не штрафовать производителя роллов, которыми массово отравились новосибирцы
Узнать подробнее
Читайте также:
Отравились 74 человека: как наказали владельца «Суши Хаус» под НовосибирскомНовосибирский инфекционист обвинила японские суши в распространении описторхоза«Угрюмо и невкусно»: в Новосибирске закрылся последний ресторан «Планеты Суши»
#Бизнес#Новосибирск#Суд#Роспотребнадзор#Еда#Эмилия Губарева#Отравление#Бизнесмен
Подпишитесь
После скандала в ресторане Новосибирска Никиту Кологривого увезли в полицию
Вчера, 08:47
В новосибирский ЗАГС пришел окровавленный мужчина — что с ним произошло
Вчера, 07:53
«Давай-давай, убивай»: скандальный тренер матерится при детях и задирает прохожих
Вчера, 06:30
«Цирк и бутафория»: эксперты — о том, кто станет новым мэром Новосибирска
19 марта, 08:47
Депутат призвал отправить на СВО актера Никиту Кологривого
Вчера, 04:14
Конкурс на проектирование Дзержинской линии метро объявят в Новосибирске
Вчера, 04:54
"