Почему не стоит переезжать в Новосибирск — честные отзывы местных жителей

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Новосибирск самый быстрорастущий город-миллионник в мире, признанный столицей Сибири. В него съезжаются на заработки уроженцы соседних регионов, Казахстана и других стран СНГ. А вот многие коренные жители, наоборот, мечтают уехать. Atas.info узнал у них, почему не стоит переезжать в Новосибирск.
В первую очередь людей, желающих переехать в Новосибирск, интересуют зарплаты. По словам новосибирцев, дефицитные кадры местные власти и работодатели заманивают «приличным» окладом, но на самом деле под этим словом скрывается обычная среднестатистическая зарплата.
Да, она будет выше, чем в соседнем Томске или Кемерове, но не настолько, чтобы жить на широкую ногу, говорят местные.
Напомним, по данным Новосибирскстата средняя зарплата в мегаполисе составила на 2023 год — 54 039 рублей.
«Моя подруга медсестра, есть „корочки“, квалификация. Из Новокузнецка, где зарабатывала от силы 25 тысяч рублей, она переехала в Новосибирск в прошлом году на зарплату 30 тыс. руб. с небольшим. Ее доходы не изменились, даже, наоборот, появились одни расходы — аренда квартиры, а она здесь дороже, транспорт дороже, много развлечений, на которые тоже охота тратиться в большом городе», — рассказала Atas.info жительница Новосибирска Ксения Попова.
«Большая часть новосибирцев зарабатывает максимум 37–40 тысяч рублей. Чтобы получать больше, нужно иметь образование, опыт работы, да и профессия должна быть востребована в Новосибирске. Здесь ценятся ученые, менеджеры, врачи, курьеры, продавцы, инженеры, айтишники, журналисты. Но и их зарплата еле дотягивает до средней по городу. Больше денег платят не бюджетникам, а сотрудникам частных компаний», — высказалась сибирячка Мария Дорохова.
В Новосибирске преобладает точечная застройка. Девелоперы даже посягают на тихий центр города, что приводит местных жителей в ярость.
«Застройщики помешались на высотках, но ладно в спальных районах, но они пытаются их возвести и в центре. В итоге портят весь вид Новосибирска. А ведь здесь богатая архитектура, много памятников культуры, дома в стиле сталинского ампира, здания с лепнинами, деревянные дореволюционные избушки — гуляй и наслаждайся. А теперь одни „муравейники“ кругом, с годами становится шумно здесь жить, куча автомобилей и парковок во дворах на них не хватает», — заявила уроженка Новосибирска Екатерина Ефимова.
Стоит отметить, цены на недвижимость в Новосибирске довольно высокие, если сравнивать с соседними регионами. Однокомнатную квартиру можно арендовать минимум за 17 тысяч рублей в месяц. Она точно будет в спальном районе, далековато от метро и со скромным, практически незаметным, ремонтом.
Покупка однокомнатной квартиры — типовая в хрущевке — на вторичном рынке недвижимости обойдется в 1 млн 600 тысяч рублей. Выгоднее рассматривать новостройки, где цена за квадратный метр от 74 тысяч рублей.
«Стоит отдать должное, коммунальные услуги в Новосибирске гораздо дешевле, чем в соседнем Кузбассе. Я жила в Кемерово и платила по 3–4 тысячи в месяц за свет и воду, а здесь отдают около 2 тысяч. Но все равно, аренда дикая. Приходится тратить половину зарплаты на съем жилья, остальное на продукты и развлечения. А если есть еще и кредиты, но не вытяните», — добавила Екатерина.
Новосибирский метрополитен занимает 4 место в России по количеству станций. Всего действующий — 13. Власти не теряют надежду и мечтают продлить Дзержинскую линию. А вот в Кузбассе, Омске, Томске и Красноярске пока нет ни одной станции.
Проезд в метро стоит 35 рублей, в автобусах — 30 рублей, маршрутках — от 35 рублей. Также на маршруты выходят трамваи и троллейбусы, только практически все они уже старые. Часто горят и ломаются в пути.
В Новосибирске крупнейший в Сибири аэропорт Толмачёво. Можно улететь в Москву за 4 часа, в Новокузнецк — за час. Осуществляет почти все международные рейсы. Еще одна достопримечательность — Железнодорожный вокзал Новосибирск-главный. Поезда ходят ежедневно, в любые точки России.
«Транспорта, как общественного, так и личного, много, из-за этого дичайшие пробки, особенно на Октябрьском и Димитровском мостах, площади Энергетиков. За пробки и грязь Новосибирск и не любят. В час пик или непогоду можно застрять на час и больше в дороге», — сказала Мария.
«Зимой очень плохо убирают снег. Мы все застреваем в пробках. А летом и осенью город затапливают дожди — все плывут, а не ходят. Странно, что мэрия не может годами решить эту проблему, ведь в Новосибирске континентальный климат и погода всегда предсказуемая», — сетует Ксения.
Зима, конечно, в Новосибирске морозная и длинная — температура может опуститься даже до -45 градусов. При этом лето очень жаркое — до +40. Но влажность низкая и от этого на улице комфортно.
Однако в жару многие сибиряки жалуются на вонь. Источники зловоний — мусорки, рынки, сельхозпредприятия. Также часто метеорологи фиксируют в городе грязный воздух.