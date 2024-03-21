Почему не стоит переезжать в Новосибирск — честные отзывы местных жителей

Местные жители рассказали, почему не стоит переезжать в Новосибирск

Новосибирск — один из самых быстрорастущих городов-миллионников в мире. В него съезжаются на заработки уроженцы соседних регионов, Казахстана и других стран СНГ. А вот многие коренные жители, наоборот, мечтают уехать. Atas.info узнал у них, почему не стоит переезжать в Новосибирск.

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