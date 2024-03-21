Прокуроры выразили протест по «мягкому» наказанию для Кологривого

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
С самого начала прокуратура запрашивала для Никиты Коллогривого пятнадцать суток административного ареста. Таким образом, актера планировалось наказать за мелкое хулиганство в кальянной Новосибирска. Отдельно обвинитель подчеркнул, что подобный вердикт послужит хорошим уроком для актера как публичной персоны и предупреждением для его фанатов.
Сам Кологривый признал свою вину и нахождение в состоянии алкогольного опьянения. Он попросил прощения у пострадавших и снисхождения в виде штрафа. Однако суд счел нужным нахождение в ИВС.
Теперь прокуроры оспорят решение Центрального районного суда.
«Прокуратура не согласна с принятым судом решением в связи с мягкостью назначенного административного наказания, будет подан протест», — рассказали в надзорном ведомстве.
Напомним, что Никита Кологривый попросил блокнот и ручку для сочинения стихов в ИВС.