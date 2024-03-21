Прокуроры выразили протест по «мягкому» наказанию для Кологривого

С самого начала прокуратура запрашивала для Никиты Коллогривого пятнадцать суток административного ареста. Таким образом, актера планировалось наказать за мелкое хулиганство в кальянной Новосибирска. Отдельно обвинитель подчеркнул, что подобный вердикт послужит хорошим уроком для актера как публичной персоны и предупреждением для его фанатов.