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Прокуратура требует ужесточить наказание

Прокуроры выразили протест по «мягкому» наказанию для Кологривого

21 марта 2024, 11:40
Фото: Управление судебного департамента по НСО
Прокуратура требует ужесточить наказание

Прокуратура Новосибирска оспорит вердикт суда по Кологривому

Центральный районный суд назначил актеру Никите Кологривому, обвиняемому в дебоше и хулиганстве, семь суток административного ареста. Звезда «Слова пацана» проведет в ИВС неделю. Однако сторона обвинения уже не согласна с принятым решением.

С самого начала прокуратура запрашивала для Никиты Коллогривого пятнадцать суток административного ареста. Таким образом, актера планировалось наказать за мелкое хулиганство в кальянной Новосибирска. Отдельно обвинитель подчеркнул, что подобный вердикт послужит хорошим уроком для актера как публичной персоны и предупреждением для его фанатов.

Сам Кологривый признал свою вину и нахождение в состоянии алкогольного опьянения. Он попросил прощения у пострадавших и снисхождения в виде штрафа. Однако суд счел нужным нахождение в ИВС.

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Теперь прокуроры оспорят решение Центрального районного суда.

«Прокуратура не согласна с принятым судом решением в связи с мягкостью назначенного административного наказания, будет подан протест», — рассказали в надзорном ведомстве.
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