Прозрачную систему контроля за вывозом мусора внедряют в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
Отслеживать передвижение мусоровозов, записывать состояние контейнерных площадок и оперативно решать возникающие проблемы помогает программа ТКОWork.
С помощью сервиса можно отслеживать график вывоза отходов, видеть маршруты экипажей и количество обработанных ими контейнерных площадок до и после вывоза мусора (по фото). Кроме того, там отображается количество перевезенных на полигон рейсов и объем отходов, который был доставлен мусоровозами в течение дня.
«Важно то, что их разрабатывают под наши потребности и учитывают все особенности нашего предприятия. Система позволит сделать сбор и транспортирование отходов в городе и регионе полностью прозрачными», — объяснил начальник отдела оперативно-аналитического контроля МУП «САХ» Вячеслав Федоров.
Подготовку внедрения сервиса в работу начали с начала 2024 года. Для этого оборудовали 430 единиц спецтехники, а также обучали сотрудников использованию нового сервиса.