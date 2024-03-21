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Published Сегодня, 03:26

Modified Сегодня, 03:28

Updated Сегодня, 03:28

Новосибирцы смогут следить за вывозом мусора

Прозрачную систему контроля за вывозом мусора внедряют в Новосибирске

21 марта 2024, 03:26
Фото: МУП «САХ»
Новосибирцы смогут следить за вывозом мусора
Мусорный перевозчик МУП «САХ» внедряет в работу прозрачную систему технико-аналитического контроля за сбором и твердых коммунальных отходов (ТКО).

Отслеживать передвижение мусоровозов, записывать состояние контейнерных площадок и оперативно решать возникающие проблемы помогает программа ТКОWork.

С помощью сервиса можно отслеживать график вывоза отходов, видеть маршруты экипажей и количество обработанных ими контейнерных площадок до и после вывоза мусора (по фото). Кроме того, там отображается количество перевезенных на полигон рейсов и объем отходов, который был доставлен мусоровозами в течение дня.

«Важно то, что их разрабатывают под наши потребности и учитывают все особенности нашего предприятия. Система позволит сделать сбор и транспортирование отходов в городе и регионе полностью прозрачными», — объяснил начальник отдела оперативно-аналитического контроля МУП «САХ» Вячеслав Федоров.

Подготовку внедрения сервиса в работу начали с начала 2024 года. Для этого оборудовали 430 единиц спецтехники, а также обучали сотрудников использованию нового сервиса.

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#Общество#Технологии#Новосибирск#Новосибирская область#Эмилия Губарева#МУП САХ
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