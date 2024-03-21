Прозрачную систему контроля за вывозом мусора внедряют в Новосибирске

С помощью сервиса можно отслеживать график вывоза отходов, видеть маршруты экипажей и количество обработанных ими контейнерных площадок до и после вывоза мусора (по фото). Кроме того, там отображается количество перевезенных на полигон рейсов и объем отходов, который был доставлен мусоровозами в течение дня.