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Фильм Онегин понравился многим

Роман Пушкина «Евгений Онегин» скупают новосибирцы после выхода экранизации

21 марта 2024, 04:27
Фото: Кинопоиск
Фильм Онегин понравился многим
Выход экранизации романа «Евгений Онегин» способствовал увеличению продаж книги в Новосибирске и области. Спрос вырос почти на 50%.

Спрос на роман «Евгений Онегин» Александра Пушкина связывают с выходом экранизации этого произведения от известного режиссера Сарика Андреасяна. Эту тенденцию подтвердило исследование сервиса Литрес и федеральной сети книжных магазинов «Читай-город».

В Новосибирской области продажи книги в стихах выросли на более чем 46%. Книги онлайн начали читать еще больше человек — 55%.

Интерес к кинокартине был большойИнтерес к кинокартине был большой
Интерес к кинокартине был большой
Фото: Кинопоиск

По сюжету, Евгений Онегин ведет роскошный образ жизни: балы, приемы, новые спектакли в театре и другие развлечения, которые предлагает столичная жизнь молодому человеку. Но все эти мероприятия уже давно стали ему наскучными. Поэтому, услышав о болезни своего дяди, который живет в деревне, он видит в этом возможность уйти от изживших себя развлечений города. После смерти дяди, Онегин закрывается в имении, избегая контактов с соседями, которые вскоре начинают называть его странным человеком.

Однако его одиночество прерывается, когда в соседнем имении появляется вернувшийся из-за границы сосед — молодой, образованный Ленский. Он знакомит Онегина с сестрами Татьяной и Ольгой Лариными, которые живут в его имении. В главных ролях снялись Виктор Добронравов и Елизавета Моряк.

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#Культура#Общество#Новосибирск#Спрос#Эмилия Губарева#Фильм#Книга
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