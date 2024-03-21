Роман Пушкина «Евгений Онегин» скупают новосибирцы после выхода экранизации

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
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Updated Сегодня, 04:29
Спрос на роман «Евгений Онегин» Александра Пушкина связывают с выходом экранизации этого произведения от известного режиссера Сарика Андреасяна. Эту тенденцию подтвердило исследование сервиса Литрес и федеральной сети книжных магазинов «Читай-город».
В Новосибирской области продажи книги в стихах выросли на более чем 46%. Книги онлайн начали читать еще больше человек — 55%.
По сюжету, Евгений Онегин ведет роскошный образ жизни: балы, приемы, новые спектакли в театре и другие развлечения, которые предлагает столичная жизнь молодому человеку. Но все эти мероприятия уже давно стали ему наскучными. Поэтому, услышав о болезни своего дяди, который живет в деревне, он видит в этом возможность уйти от изживших себя развлечений города. После смерти дяди, Онегин закрывается в имении, избегая контактов с соседями, которые вскоре начинают называть его странным человеком.
Однако его одиночество прерывается, когда в соседнем имении появляется вернувшийся из-за границы сосед — молодой, образованный Ленский. Он знакомит Онегина с сестрами Татьяной и Ольгой Лариными, которые живут в его имении. В главных ролях снялись Виктор Добронравов и Елизавета Моряк.