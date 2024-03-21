Роман Пушкина «Евгений Онегин» скупают новосибирцы после выхода экранизации

По сюжету, Евгений Онегин ведет роскошный образ жизни: балы, приемы, новые спектакли в театре и другие развлечения, которые предлагает столичная жизнь молодому человеку. Но все эти мероприятия уже давно стали ему наскучными. Поэтому, услышав о болезни своего дяди, который живет в деревне, он видит в этом возможность уйти от изживших себя развлечений города. После смерти дяди, Онегин закрывается в имении, избегая контактов с соседями, которые вскоре начинают называть его странным человеком.