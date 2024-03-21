Улицу на левобережье Новосибирска закроют на четыре месяца после коммунальных ЧП

Posted Сегодня, 02:32
Published Сегодня, 02:32
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Updated Сегодня, 02:34
На левом берегу Новосибирска планируется закрытие части улицы Пархоменко на четыре месяца. Информация о временном закрытии была опубликована на сайте мэрии.
Согласно проекту постановления, с 15 мая по 15 сентября участок от дома на улице Пархоменко, 72 до перекрестка с улицей Троллейной в Ленинском районе будет закрыт для автомобилей.
На время закрытия участка установят объездные пути и соответствующую дорожную разметку. Опубликованный проект постановления может быть еще изменен.
Напомним, что в январе в Новосибирске произошли крупные коммунальные аварии, когда из-под асфальта били гейзеры кипятка, а жители города были без отопления в сильные морозы. Ситуация стала настолько серьезной, что 19 января был объявлен режим чрезвычайной ситуации.