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Улицу будут ремонтировать

Улицу на левобережье Новосибирска закроют на четыре месяца после коммунальных ЧП

21 марта 2024, 02:32
Фото: atas.info
Улицу будут ремонтировать
После крупного коммунального ЧП, которое произошло зимой на улице Пархоменко в Новосибирске, было решено закрыть участок этой улицы на несколько месяцев.

На левом берегу Новосибирска планируется закрытие части улицы Пархоменко на четыре месяца. Информация о временном закрытии была опубликована на сайте мэрии.

Согласно проекту постановления, с 15 мая по 15 сентября участок от дома на улице Пархоменко, 72 до перекрестка с улицей Троллейной в Ленинском районе будет закрыт для автомобилей.

На время закрытия участка установят объездные пути и соответствующую дорожную разметку. Опубликованный проект постановления может быть еще изменен.

Напомним, что в январе в Новосибирске произошли крупные коммунальные аварии, когда из-под асфальта били гейзеры кипятка, а жители города были без отопления в сильные морозы. Ситуация стала настолько серьезной, что 19 января был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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