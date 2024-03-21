Улицу на левобережье Новосибирска закроют на четыре месяца после коммунальных ЧП

Напомним, что в январе в Новосибирске произошли крупные коммунальные аварии, когда из-под асфальта били гейзеры кипятка, а жители города были без отопления в сильные морозы. Ситуация стала настолько серьезной, что 19 января был объявлен режим чрезвычайной ситуации.