Увидеть Байкал и умереть: чем опасен легендарный лед с пузырьками

И для того, чтобы застать самый красивый лед, приезжать нужно не в марте, в один голос говорят местные жители. Да, в марте тепло и солнечно, но солнце — главный враг ледяной красоты, горячие лучи очень быстро превращают прозрачную поверхность в белесую неровную корку. Кроме того, в самых интересных локациях лед попорчен в результате передвижения хивусов — катеров на воздушной подушке, на которых возят туристов, на нем виднеются следы сотен прошедших автомобилей.