Увидеть Байкал и умереть: чем опасен легендарный лед с пузырьками

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Корреспондент Atas.Info отправился на озеро в самый, якобы, подходящий для этого сезон — в середине марте. Забегая вперед, скажем, что это не так, хотя в Сети давно сформировалось подобное устойчивое мнение.
Одно из самых красивых и посещаемых мест зимой — район острова Ольхон, который расположен в 260 километрах от Иркутска. Связь с материком проходит по маркированной ледовой переправе, за состоянием льда на которой постоянно следят сотрудники МЧС. Однако при приближении к острову десятки автомобилей покидают трассу и отправляются на поиски мест для самых красивых фото.
Лед действительно меняется от локации к локации: в одном месте он голубой, в другой приобретает зеленый оттенок, через какое-то время становится буквально черным. И тогда застывшие в нем пузырьки газа метан, которые поднимаются со дна озера, выглядят наиболее эффектно, вызывая неизменный восторг экскурсантов.
«Главное правило — если видите хотя бынемного воды на поверхности льда, ни в коем случае не приближайтесь к этому месту, даже если воды совсем немного, а картинка там вам кажется особенно красивой. Вода означает, что целостность льда нарушена, и возможно, он совсем тонкий, хотя внешне выглядит, как будто он метровой толщины, как соседний участок», — предупреждает гид Евгений Мартыновский.
20 марта 2015 года Виктор Янукович-младший, сын экс-президента Украины Виктора Януковича, за рулем микроавтобуса Volkswagen в отличном настроении подъезжал по льду к мысу Хобой. Вместе с пятью товарищами он уже сделал десятки селфи на красивой поверхности. Как вдруг лед вокруг автомобиля стал трескаться, и машина оказалась в воде. Товарищам Виктора удалось выбраться, а он погиб. И это, пожалуй, самый резонансный, но далеко не единственный трагический случай за последние годы.
«Байкал полон смертельных ловушек, которые могут подстерегать, где угодно, как в Малом море, так и на поверхности Большого озера. Лед может разойтись в результате землетрясения, которые у нас бывают часто, или из-за каких-то внутренних процессов, из-за разницы давления воды. Ловушка может образоваться у вас на глазах в любой момент. А когда вы на скорости на машине идете по Большому Байкалу, он вас обезоруживает своими просторами и красотами. Человек теряет чувство бдительности. А буквально накануне может образоваться трещина шириной метра три. И все, как шел, так и ушел под воду», — рассказывает Евгений Мартыновский.
В феврале и марте 2024 года под лед проваливались по несколько машин ежедневно, сообщает региональное управление МЧС. Так, 1 февраля три автомобиля ушли в воду около бурятского берега озера, обошлось без жертв. 11 февраля под лед провалились два внедорожника в районе поселка Большое Голоустное, люди успели выбраться. 14 марта в полынью и вовсе ушел снегоболотоход, который, как считается, в принципе не может утонуть.
Гибнут не только туристы, но и местные жители, которым Байкал знаком с детства. В конце декабря 2019 года в районе деревни Малый Хужир на острове Ольхон в двухстах метрах от берега на своем УАЗе провалился под лед известный шаман, владелец базы отдыха на острове, Михаил Огдонов. Выбраться на поверхность ему не удалось.
Опасен Байкал не только для автомобилистов, но и для пеших путешественников. Особенно в марте, когда лед начинает лопаться, льдины наползают друг на друга, образуя торосы, окруженные трещинами. Длина таких преград может достигать десятки километров, рассказывает директор турфирмы «Байкалпро» Павел Кошкин.
«Неискушенный человек не сразу поймет, что он давно уже оказался в западне и, по сути, зажат полосой торосов — они отделяют его и от берега, и от поверхности озера. Понимание придет, когда вперед двигаться тоже не получится. Тут может быть два варианта — либо возвращаться обратно, либо попытаться преодолеть ледяное препятствие. Но для этого нужно понимать, где это сделать безопасно, а таких знаний, к сожалению, у большинства самостоятельных путешественников нет», — констатирует Кошкин.
Так что если вы не являетесь опытным путешественником, выезжать на лед на машине или отправляться в длительный поход лучше в сопровождении местного гида, который в курсе ледовой обстановки и имеет радиосвязь с подразделениями МЧС.
И для того, чтобы застать самый красивый лед, приезжать нужно не в марте, в один голос говорят местные жители. Да, в марте тепло и солнечно, но солнце — главный враг ледяной красоты, горячие лучи очень быстро превращают прозрачную поверхность в белесую неровную корку. Кроме того, в самых интересных локациях лед попорчен в результате передвижения хивусов — катеров на воздушной подушке, на которых возят туристов, на нем виднеются следы сотен прошедших автомобилей.
Самую феерическую картину нетронутого, только зародившегося льда можно наблюдать в январе, когда Байкал уже замерзнет окончательно и выходить на поверхность станет относительно безопасно. Единственным минусом такой поездки может стать холод и сильный ветер.