В Новосибирске похитили 56 млн на коллектор — подрядчиком займутся прокуроры

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
По данным прокурорской проверки подрядчик мог получить деньги на строительство системы коллекторов. Однако после зачисления средств на баланс была изменена проектная документация, а размер конструкций занижен. В итоге очистные сооружения стали непригодными к работе и не были приняты на баланс города.
«По материалам прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Ход и результаты расследования уголовного дела взяты на контроль прокуратурой области», — рассказали в надзорном ведомстве.
Напомним, что УФАС по Новосибирской области подозревает «МЕТРО МИР» в сговоре с мэрией. Благодаря хорошо продуманной схеме предприятие могло получать хорошие субсидии на строительство ливневых сооружений.