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Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Мошенников подозревают в хищении денег на коллекторы

В Новосибирске похитили 56 млн на коллектор — подрядчиком займутся прокуроры

21 марта 2024, 11:04
Фото: 1MI
Мошенников подозревают в хищении денег на коллекторы

В Новосибирске возбуждено уголовное дело о хищении денег на очистные сооружения

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств на сумму свыше 50 миллионов рублей. Подрядчика подозревают в мошенничестве при строительстве коллектора в Заельцовском районе.

По данным прокурорской проверки подрядчик мог получить деньги на строительство системы коллекторов. Однако после зачисления средств на баланс была изменена проектная документация, а размер конструкций занижен. В итоге очистные сооружения стали непригодными к работе и не были приняты на баланс города.

«По материалам прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Ход и результаты расследования уголовного дела взяты на контроль прокуратурой области», — рассказали в надзорном ведомстве.

Напомним, что УФАС по Новосибирской области подозревает «МЕТРО МИР» в сговоре с мэрией. Благодаря хорошо продуманной схеме предприятие могло получать хорошие субсидии на строительство ливневых сооружений.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Мошенничество#Уголовное дело#Прокуратура#Хищения#Мошенники#Александр Ляхов#Коллектор
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