В Новосибирске похитили 56 млн на коллектор — подрядчиком займутся прокуроры

По данным прокурорской проверки подрядчик мог получить деньги на строительство системы коллекторов. Однако после зачисления средств на баланс была изменена проектная документация, а размер конструкций занижен. В итоге очистные сооружения стали непригодными к работе и не были приняты на баланс города.