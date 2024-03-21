В Новосибирске запретят движение фур — кого это не коснется

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
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Updated Сегодня, 08:22
Запрет касается транспорта с разрешенной массой более 12 тонн и максимальной скоростью движения в 30 километров в час. Ограничения начнут действовать с 22 марта.
Тем не менее, ограничения касаются не всех. Как сообщили в администрации города Новосибирска, запрет могут обойти водители пассажирских автобусов, снегоуборочной техники транспорта федеральных органов исполнительной власти. На новосибирских улицах могут находиться фуры, перевозящие продукты, лекарства, почту, мусор, почту и строительные материалы, а также грузы, необходимые для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Это не единственное ограничение движения большегрузов. В связи с ремонтом Октябрьского моста водителям грузовиков придется искать пути объезда.
Напомним, что мэрии внесли представление за некачественное обслуживание автомобильных дорог.