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Published Сегодня, 08:19

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Updated Сегодня, 08:22

В Новосибирске ограничат движение фур

В Новосибирске запретят движение фур — кого это не коснется

21 марта 2024, 08:19
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
В Новосибирске ограничат движение фур

С 22 марта ограничат движение большегрузного транспорта в Новосибирске

В Новосибирске вводится временное ограничение на движение большегрузного транспорта по городским улицам. Запрет действует с 6 утра до 22 часов вечера.

Запрет касается транспорта с разрешенной массой более 12 тонн и максимальной скоростью движения в 30 километров в час. Ограничения начнут действовать с 22 марта.

Тем не менее, ограничения касаются не всех. Как сообщили в администрации города Новосибирска, запрет могут обойти водители пассажирских автобусов, снегоуборочной техники транспорта федеральных органов исполнительной власти. На новосибирских улицах могут находиться фуры, перевозящие продукты, лекарства, почту, мусор, почту и строительные материалы, а также грузы, необходимые для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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Это не единственное ограничение движения большегрузов. В связи с ремонтом Октябрьского моста водителям грузовиков придется искать пути объезда.

Напомним, что мэрии внесли представление за некачественное обслуживание автомобильных дорог.

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#Экономика#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Мэрия Новосибирска#Ограничения#Фуры#Александр Ляхов
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