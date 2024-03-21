В Новосибирске запретят движение фур — кого это не коснется

Тем не менее, ограничения касаются не всех. Как сообщили в администрации города Новосибирска, запрет могут обойти водители пассажирских автобусов, снегоуборочной техники транспорта федеральных органов исполнительной власти. На новосибирских улицах могут находиться фуры, перевозящие продукты, лекарства, почту, мусор, почту и строительные материалы, а также грузы, необходимые для ликвидации чрезвычайных ситуаций.