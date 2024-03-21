В селе Толмачево под Новосибирском строят школу по народной программе «Единой России»

Здание новой школы состоит из трех блоков, в двух их них уже установлены окна, включено отопление, идет внутренняя отделка помещений. Кроме учебных классов в школе появится современный спортзал и кабинеты творчества. На текущий момент готовность учебного здания составляет 43%. По словам депутата Заксоборания от «Единой России» Анатолия Юданова, завершить строительство планируется в конце июля, 1 сентября школа примет учеников.