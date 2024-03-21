В селе Толмачево под Новосибирском строят школу по народной программе «Единой России»

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Здание новой школы состоит из трех блоков, в двух их них уже установлены окна, включено отопление, идет внутренняя отделка помещений. Кроме учебных классов в школе появится современный спортзал и кабинеты творчества. На текущий момент готовность учебного здания составляет 43%. По словам депутата Заксоборания от «Единой России» Анатолия Юданова, завершить строительство планируется в конце июля, 1 сентября школа примет учеников.
Сегодня Толмачевская средняя школа № 61 переполнена, дети учатся в две смены.
«Село разрастается, много семей с детьми, и новая школа крайне необходима. Сегодня вместе с родителями, преподавателями посмотрели, как идут работы. Подрядчик добросовестный, идут по графику, проблем с кадрами и стройматериалами нет», — говорит руководитель регионального исполкома «Единой России», депутат Заксобрания Юлия Швец.
В составе «партийного десанта» по строящемуся зданию прошла Алена Уханова, мама шестиклассницы: «Радует, что в нашем селе будет новая школа. Мы ее очень долго ждали. Часто проезжаю мимо стройки и замечаю, какими ударными темпами идут работы. Это восторг!».
Строительство современных школ — одно из приоритетных направлений народной программы «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму. В Новосибирской области в стадии проектирования и стройки сегодня 22 объекта образования, шесть школ планируется сдать в 2024 году.
Всего народная программа партии включает 351 положение, которые планируется воплотить в жизнь до 2025 года. В работе над документом участвовали более 2,5 млн жителей России.