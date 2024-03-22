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Бурые медведи вышли из спячки

Бурые медведи Леха и Валя вышли из спячки в Новосибирском зоопарке

22 марта 2024, 07:56
Фото: ВК / Новосибирский зоопарк
Бурые медведи вышли из спячки

В Новосибирском зоопарке проснулись белые медведи

Весна постепенно вступает в свои права и оказывает влияние на природу. Под ее воздействием в Новосибирском зоопарке вышли из зимней спячки бурые медведи.

Питомцы Новосибирского зоопарка проспали четыре месяца. При этом иногда в феврале Леха и Валя просыпались, чтобы попить воды. Постепенное пробуждение началось 9 марта и только 20 числа медведи решили прогуляться.

«И Леха, и Валя выглядят по-весеннему похудевшими. Теперь медведь и медведица будут восполнять запасы, потраченные во время спячки. Они едят свои любимые каши, рыбу, овощи, фрукты и специально для них сваренное варенье», — сообщается в паблике Новосибирского зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».

Радуются пробуждению и новосибирцы. «С добрым весенним утром, мишки!», «Шерстка блестящая и отдохнувшими выглядят», — пишут посетители зоопарка.

Напомним, что белым медведям поменяли воду в бассейне.

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#Общество#Экология#Новосибирск#Медведи#Новосибирский зоопарк#Александр Ляхов
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