Бурые медведи Леха и Валя вышли из спячки в Новосибирском зоопарке

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Питомцы Новосибирского зоопарка проспали четыре месяца. При этом иногда в феврале Леха и Валя просыпались, чтобы попить воды. Постепенное пробуждение началось 9 марта и только 20 числа медведи решили прогуляться.
«И Леха, и Валя выглядят по-весеннему похудевшими. Теперь медведь и медведица будут восполнять запасы, потраченные во время спячки. Они едят свои любимые каши, рыбу, овощи, фрукты и специально для них сваренное варенье», — сообщается в паблике Новосибирского зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».
Радуются пробуждению и новосибирцы. «С добрым весенним утром, мишки!», «Шерстка блестящая и отдохнувшими выглядят», — пишут посетители зоопарка.
Напомним, что белым медведям поменяли воду в бассейне.