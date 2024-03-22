Грузовик врезался в припаркованный на трассе MAN — погиб водитель

Госавтоинспекция Новосибирской области призывает всех водителей быть более внимательными и осторожными при движении в темное время суток. Также необходимо соблюдать допустимую скорость и безопасную дистанцию между автомобилями. Водителям грузовых автомобилей же рекомендуется строго соблюдать правила относительно работы и отдыха.