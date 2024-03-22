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Есть погибший

Грузовик врезался в припаркованный на трассе MAN — погиб водитель

22 марта 2024, 02:37
Фото: ГИБДД по Новосибирской области
Есть погибший

Водитель грузовика погиб после столкновения с припаркованным на обочине MAN

В результате ДТП в Тогучинском районе погиб один человек, а другой получил травмы. Погибший водитель врезался в припаркованный грузовик.

Все случилось 22 марта около 4:45 утра. Мужчина, родившийся в 1979 году, управляя грузовым автомобилем Hino, двигался по трассе К-19Р «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» из города Кемерово. На 100-м километре дороги, по неизвестным причинам совершил наезд на припаркованный на обочине грузовой автомобиль MAN.

В результате этого инцидента водитель Hino получил серьезные травмы, от которых скончался. Пассажир Hino, мужчина родившийся в 1964 году, получил ушибы и ссадины.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, а также следственно-оперативная группа полиции, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

Госавтоинспекция Новосибирской области призывает всех водителей быть более внимательными и осторожными при движении в темное время суток. Также необходимо соблюдать допустимую скорость и безопасную дистанцию между автомобилями. Водителям грузовых автомобилей же рекомендуется строго соблюдать правила относительно работы и отдыха.

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