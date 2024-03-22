Как встретить весну в Новосибирске — 13 лайфхаков провести время с пользой

Уборка дома. Никогда не помешает провести генеральную уборку, особенно весной. Выбросите весь хлам из дома, накопившийся за зиму. Есть одно занятие не из приятных — это мытье окон. Советуем назначить конкретный день, когда вы займетесь этим делом. Так будет время настроиться и смириться с тем, что необходимо избавиться от этой серой пыли на стеклах. И в тот назначенный день вы спокойно приступите к мытью. Окажется, что вы зря переживали и откладывали, так как вышло все легко и просто.