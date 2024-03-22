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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Как поднять себе весеннее настроение

Как встретить весну в Новосибирске — 13 лайфхаков провести время с пользой

22 марта 2024, 12:07
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Как поднять себе весеннее настроение
Снег постепенно тает, вокруг поют птицы, небо ясное, солнце светит и согревает. Наконец-то пришла долгожданная весна. Как правильно встретить теплое время года, поднять себе настроение, добавить приятную рутину, выяснил Аtas.info.

1. Устроить фотосессию в Ботаническом саду

В этом огромном ботаническом саду в Академгородке вы найдете прекрасное место для фотосъемки. Там есть растительность на любой вкус и цвет: от деревьев до цветов. Фотографии получаются красочными, атмосферными и эстетичными. Кроме того, здесь есть прогулочные тропы, небольшой пруд и клумбы с разными растениями. Так что можно совместить приятное с полезным, провести время на свежем воздухе и создать себе контент для соцсетей.


2. Купить солнцезащитные очки

Март уже вот-вот подходит к концу, а за окном всё ещё нет той самой весны, которую обещали синоптики. Мы не сомневаемся, что в апреле солнечных дней будет больше, поэтому отличным решением будет обновить свою коллекцию аксессуаров, например, купить очки или бижутерию (серьги, браслет, цепочку, кольца — все, что дополнит ваши стильные образы и вдохновит вас красиво одеваться).

Очки — верный помощник защититься от солнцаОчки — верный помощник защититься от солнца
Очки — верный помощник защититься от солнца
Фото: 1MI

3. Взять экскурсию и погрузиться в новосибирский конструктивизм

Если любите гулять и узнавать историю любимого города, то отличным решением будет сходить на любую экскурсию от «Ново-Сибирск. Конструктивизм». Лекции посвящены новосибирскому архитектурному наследию конструктивизма и авангарду 1920-х как культурному явлению и значимой эпохе, давшей второй импульс развитию нашего города.

У каждого есть отличная возможность сходить на экскурсиюУ каждого есть отличная возможность сходить на экскурсию
У каждого есть отличная возможность сходить на экскурсию
Фото: «Ново-Сибирск. Конструктивизм!"/ВКонтакте

4. Устроить пикник/вечеринку на пляже Академгородка

Как долго мы скучали по пикникам. Конечно, снег еще не растаял, но произойдет это в ближайшее время, поэтому добавьте в список целей — прогулку по пляжу новосибирского Академгородка. Если вы предпочитайте шумно-веселый отдых, то организуйте вечеринку с друзьями (только так, чтобы новости не пестрили с яркими заголовками о лютой тусовке).

Что может быть лучше пикникаЧто может быть лучше пикника
Что может быть лучше пикника
Фото: Изображение Midjourney

5. Прогулка по Заельцовскому парку

Что может быть лучшем прогулки по живописному Заельцовскому парку. Там ежедневно проходят сотни людей, дышат свежим воздухом, катаются на велосипедах (в более теплое время), заряжаются позитивной энергией. Здесь можно и «уединиться» с природой и найти любую активность. Парк находится недалеко от центра города, поэтому прогулка по нему будет отличным решением.


6. Начать собирать фотоальбом с яркими воспоминаниями весны-лета

Мы все иногда вспоминаем о старом альбоме из детства и пересматриваем фотографии. Попробуйте воссоздать эти эмоции, но уже с яркими моментами из вашей сегодняшней жизни. Полистайте галерею в телефоне, распечатайте старые фотографии, оставьте место для новых, но перед этим создайте цели на вашу весну и лето. Визуализация помогает в исполнении целей, а старые фотоснимки всегда дают возможность приятно понастальгировать.

Заполняйте каждый день яркими воспоминаниямиЗаполняйте каждый день яркими воспоминаниями
Заполняйте каждый день яркими воспоминаниями
Фото: atas.info

7. Полюбоваться манулами в Новосибирском зоопарке

Где, как не в Новосибирском зоопарке можно прогуляться, налюбоваться зверями, вспомнить детство и нагулять более 10 тысяч шагов. Можно посмотреть за манулами, знаменитым орангутаном Бату, белыми медведями, птицами и другими обитателями парка. Берите близких, приходите пораньше и внимательно рассматривайте всех зверей. Гарантируем, что выйдете вы с положительным настроением.

Животных в зоопарке много — сделайте фото с каждымЖивотных в зоопарке много — сделайте фото с каждым
Животных в зоопарке много — сделайте фото с каждымЖивотных в зоопарке много — сделайте фото с каждым
Животных в зоопарке много — сделайте фото с каждым
Фото: Эмилия Губарева / atas.info

8. Закупиться сезонными продуктами

В конце весны на прилавках появляются первые овощи и ягоды. Сезонные овощи весной помогают справиться с авитаминозом. А фрукты и ягоды не только «витаминизируют» организм, но и создают ощущение приближающегося лета. Устройте себе праздничный ужин (и это не макароны). Приготовьте на вечер блюда с использованием свежих сезонных овощей, таких как брюссельская капуста и спаржа. Не забудьте пригласить своих близких, ведь время, проведенное вместе с любимыми, очень ценно.

Ешьте весной много витаминовЕшьте весной много витаминов
Ешьте весной много витаминов
Фото: 1MI

9. Выйти на субботник

Весна — традиционное время наведения чистоты и порядка, а субботники — добрая традиция. Субботник — отличный способ навести порядок, пообщаться с соратниками на свежем воздухе и с пользой провести время, ведь как приятно смотреть на мир, который стал еще красивее и чище благодаря нашим усилиям.

 

10. Выпить кофе на набережной

Михайловская набережная. Это про отличные виды, солнце, прогулки, вкусный кофе — однозначно это времяпровождение стоит внести в свои планы. Вы можете покататься на аттракционах, полюбоваться красотами, позаниматься спортом, в общем, предложения на любой вкус. Не забудьте к кофе купить пирожное: это +1 балл к настроению.

Прогуляться по набережной — хороший планПрогуляться по набережной — хороший план
Прогуляться по набережной — хороший план
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

11. Посадить цветок, растение

Весна — традиционное время года для посадки растений. Вы можете обзавестись самостоятельно выращенным другом, а если у вас есть дача — то и высадить его на огород. Дома можно посадить цветок, который будет нуждаться в вас и дарить настроение своими первыми росточками, а в дальнейшем и своей красотой.

Отличным решением будет посадить растениеОтличным решением будет посадить растение
Отличным решением будет посадить растение
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

12. Помыть окна

Уборка дома. Никогда не помешает провести генеральную уборку, особенно весной. Выбросите весь хлам из дома, накопившийся за зиму. Есть одно занятие не из приятных — это мытье окон. Советуем назначить конкретный день, когда вы займетесь этим делом. Так будет время настроиться и смириться с тем, что необходимо избавиться от этой серой пыли на стеклах. И в тот назначенный день вы спокойно приступите к мытью. Окажется, что вы зря переживали и откладывали, так как вышло все легко и просто.

Чтобы видеть яркое солнце, нужно помыть окнаЧтобы видеть яркое солнце, нужно помыть окна
Чтобы видеть яркое солнце, нужно помыть окна
Фото: 1MI

13. Погрузитесь в атмосферу весны

Создайте приятную весеннюю обстановку в доме, расставив яркие детали или свежий букет цветов на видном месте. Вы почувствуете, как ваше настроение поднимется. Весной можно успеть многое, а еще можно переосмыслить свою жизнь, сделать выводы и поставить цели.

Напомним, ранее мы составили лучшие места для осенних фотографий в Новосибирске. В топе представлены самые удачные локации для снимков.

Запечатлеть все краски сентября: лучшие места для осенних фотографий в Новосибирске
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