Как встретить весну в Новосибирске — 13 лайфхаков провести время с пользой

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
В этом огромном ботаническом саду в Академгородке вы найдете прекрасное место для фотосъемки. Там есть растительность на любой вкус и цвет: от деревьев до цветов. Фотографии получаются красочными, атмосферными и эстетичными. Кроме того, здесь есть прогулочные тропы, небольшой пруд и клумбы с разными растениями. Так что можно совместить приятное с полезным, провести время на свежем воздухе и создать себе контент для соцсетей.
Март уже вот-вот подходит к концу, а за окном всё ещё нет той самой весны, которую обещали синоптики. Мы не сомневаемся, что в апреле солнечных дней будет больше, поэтому отличным решением будет обновить свою коллекцию аксессуаров, например, купить очки или бижутерию (серьги, браслет, цепочку, кольца — все, что дополнит ваши стильные образы и вдохновит вас красиво одеваться).
Если любите гулять и узнавать историю любимого города, то отличным решением будет сходить на любую экскурсию от «Ново-Сибирск. Конструктивизм». Лекции посвящены новосибирскому архитектурному наследию конструктивизма и авангарду 1920-х как культурному явлению и значимой эпохе, давшей второй импульс развитию нашего города.
Как долго мы скучали по пикникам. Конечно, снег еще не растаял, но произойдет это в ближайшее время, поэтому добавьте в список целей — прогулку по пляжу новосибирского Академгородка. Если вы предпочитайте шумно-веселый отдых, то организуйте вечеринку с друзьями (только так, чтобы новости не пестрили с яркими заголовками о лютой тусовке).
Что может быть лучшем прогулки по живописному Заельцовскому парку. Там ежедневно проходят сотни людей, дышат свежим воздухом, катаются на велосипедах (в более теплое время), заряжаются позитивной энергией. Здесь можно и «уединиться» с природой и найти любую активность. Парк находится недалеко от центра города, поэтому прогулка по нему будет отличным решением.
Мы все иногда вспоминаем о старом альбоме из детства и пересматриваем фотографии. Попробуйте воссоздать эти эмоции, но уже с яркими моментами из вашей сегодняшней жизни. Полистайте галерею в телефоне, распечатайте старые фотографии, оставьте место для новых, но перед этим создайте цели на вашу весну и лето. Визуализация помогает в исполнении целей, а старые фотоснимки всегда дают возможность приятно понастальгировать.
Где, как не в Новосибирском зоопарке можно прогуляться, налюбоваться зверями, вспомнить детство и нагулять более 10 тысяч шагов. Можно посмотреть за манулами, знаменитым орангутаном Бату, белыми медведями, птицами и другими обитателями парка. Берите близких, приходите пораньше и внимательно рассматривайте всех зверей. Гарантируем, что выйдете вы с положительным настроением.
В конце весны на прилавках появляются первые овощи и ягоды. Сезонные овощи весной помогают справиться с авитаминозом. А фрукты и ягоды не только «витаминизируют» организм, но и создают ощущение приближающегося лета. Устройте себе праздничный ужин (и это не макароны). Приготовьте на вечер блюда с использованием свежих сезонных овощей, таких как брюссельская капуста и спаржа. Не забудьте пригласить своих близких, ведь время, проведенное вместе с любимыми, очень ценно.
Весна — традиционное время наведения чистоты и порядка, а субботники — добрая традиция. Субботник — отличный способ навести порядок, пообщаться с соратниками на свежем воздухе и с пользой провести время, ведь как приятно смотреть на мир, который стал еще красивее и чище благодаря нашим усилиям.
Михайловская набережная. Это про отличные виды, солнце, прогулки, вкусный кофе — однозначно это времяпровождение стоит внести в свои планы. Вы можете покататься на аттракционах, полюбоваться красотами, позаниматься спортом, в общем, предложения на любой вкус. Не забудьте к кофе купить пирожное: это +1 балл к настроению.
Весна — традиционное время года для посадки растений. Вы можете обзавестись самостоятельно выращенным другом, а если у вас есть дача — то и высадить его на огород. Дома можно посадить цветок, который будет нуждаться в вас и дарить настроение своими первыми росточками, а в дальнейшем и своей красотой.
Уборка дома. Никогда не помешает провести генеральную уборку, особенно весной. Выбросите весь хлам из дома, накопившийся за зиму. Есть одно занятие не из приятных — это мытье окон. Советуем назначить конкретный день, когда вы займетесь этим делом. Так будет время настроиться и смириться с тем, что необходимо избавиться от этой серой пыли на стеклах. И в тот назначенный день вы спокойно приступите к мытью. Окажется, что вы зря переживали и откладывали, так как вышло все легко и просто.
Создайте приятную весеннюю обстановку в доме, расставив яркие детали или свежий букет цветов на видном месте. Вы почувствуете, как ваше настроение поднимется. Весной можно успеть многое, а еще можно переосмыслить свою жизнь, сделать выводы и поставить цели.
Напомним, ранее мы составили лучшие места для осенних фотографий в Новосибирске. В топе представлены самые удачные локации для снимков.