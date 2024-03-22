Куда отправиться в отпуск в 2024 году из Новосибирска: популярные туры

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Турция из года в год не уступает позиции и признается самой популярной страной для отдыха россиян. Наплыва туристов здесь ожидают в начале лета.
Отдыхающие любят Турцию за отличный сервис, бюджетные туры, развлечения, красивые пейзажи и систему «все включено». Да и климат приятный.
Из Новосибирска в Стамбул есть прямые рейсы. Весной стоимость авиабилета в эконом-классе на одного человека — от 22 тысяч человек, летом чуть дороже — от 25 тысяч рублей.
Таиланд — второе по популярности направление у россиян. Он притягивает туристов многообразием развлечений, экскурсий. Здесь хочется не только загорать на пляже, но и гулять — смотреть на архитектурные здания 19 века, пробовать тайскую еду, посещать зоопарки, фермы и смотровые площадки на небоскребах.
Также в Таиланде есть собственный Диснейленд со слонами. В общем, даже детям здесь скучать не придется. Еще можно заняться дайвингом и скалолазанием.
До Пхукета новосибирцы могут улететь на самолете, но, к сожалению, с длительными пересадками. Путь может занять больше суток — это самый «жирный» минус путешествия, но оно того стоит. Цена авиабилета на июнь за одного человека — от 60 000 рублей. Туры, в которые включены перелет, отель и питание — от 150 000 рублей за двоих.
Последнее время новосибирцы отмечают, что отдых в ОАЭ дешевле, чем в Сочи. Примечательно и то, что из Новосибирска в Дубай можно улететь прямым рейсом. Путь займет 5,5 часов, а цена на апрель — май 2024 года — от 25 тысячи рублей за человека.
В Дубае очень жарко, поэтому комфортнее приезжать сюда осенью и зимой. Можно посетить самую высокую в мире смотровую площадку в небоскребе Бурдж-Халифа, искусственный остров Пальма Джумейра. Также приятно пройтись по крупным торговым центрам, устроить шоппинг или заплыв в Аквариуме в ТЦ Дубай Молл.
Отметим, что многие развлечения в Дубае бесплатные. Они могут быть включены в тур с проживанием в отеле, стоимость которого от 130 000 рублей за двоих.
Сочи — один из популярных курортов России. Из Новосибирска есть прямой рейс от 17 тысячи рублей за 1 человека. Туроператоры предлагают отели в Сочи от 4 тысяч рублей на 2 суток за двух человек. Но не включено питание и перелет. Тур с перелетом, трехразовым питанием, экскурсиями обойдется минимум в 150 000 рублей за двоих. В Сочи, стоит отметить, все популярные развлечения, туристические места — платные.
В Сочи нужно обязательно посетить дендрарий, чайные плантации, Олимпийский парк, парк аттракционов «Сочи-парк». Также будет увлекательным путешествием экскурсия в Абхазию.
Слетать в Ташкент в 2024 году прямым рейсом можно за 7 тысяч рублей. Есть вариант доехать на поезде № 369/370 Новосибирск — Ташкент — ходит в определенные даты один-два раза в неделю.
Номера в гостиницах довольно бюджетные — от 6,5 тысячи рублей за сутки за двух человек.
Если вы думаете, что в Узбекистане нечего делать, то вы глубоко ошибаетесь. Да, это место не для бурного отдыха, а больше для духовного.
Здесь завораживающие своей красотой дворцы и мечети, восточная кухня. Туристы также любят гулять по узким улочкам Самарканда, Бухары, Хивы, разглядывать узорчатые здания. Еще советуем посетить базар Чорсу и музей прикладного искусства Узбекистана.
Ближайший курорт для новосибирцев — это Горный Алтай. Из Новосибирска можно доехать на автобусе от 1600 рублей, поезде и машине.
Алтай самое живописное место в Сибири. Здесь величественные горы, уникальные озера, парки, долины, водопады.
Каждый год Горный Алтай встречает до 2 млн туристов. Поэтому, неудивительно, что за последние несколько лет здесь повысились цены на отели, развлечения, экскурсии.
Любители комфортного отдыха могут снять номер в гостинице от 2500 рублей. Многие предпочитают кемпинг, снимают маленькие домики или размещаются в палатках — так дешевле.