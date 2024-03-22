Куда отправиться в отпуск в 2024 году из Новосибирска: популярные туры

До Пхукета новосибирцы могут улететь на самолете, но, к сожалению, с длительными пересадками. Путь может занять больше суток — это самый «жирный» минус путешествия, но оно того стоит. Цена авиабилета на июнь за одного человека — от 60 000 рублей. Туры, в которые включены перелет, отель и питание — от 150 000 рублей за двоих.