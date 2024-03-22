Международный день таксиста 2024: традиции и история праздника

День таксиста отмечается ежегодно 22 марта. История этого праздника началась в 1907 году, когда в Великобритании появились первые таксометры — специальные счетчики на машинах. Однако самые первые формы такси можно отследить еще в Древнем Риме, где существовали колесницы для платной перевозки. В Средние века услугами такси пользовались только состоятельные люди из-за высокой стоимости. В Париже с 1890 года начали работать фиакры — наемные конные экипажи, которые можно назвать предками современных такси.