Международный день таксиста 2024: традиции и история праздника

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День таксиста отмечается ежегодно 22 марта. История этого праздника началась в 1907 году, когда в Великобритании появились первые таксометры — специальные счетчики на машинах. Однако самые первые формы такси можно отследить еще в Древнем Риме, где существовали колесницы для платной перевозки. В Средние века услугами такси пользовались только состоятельные люди из-за высокой стоимости. В Париже с 1890 года начали работать фиакры — наемные конные экипажи, которые можно назвать предками современных такси.
В России первые такси появились в 1907 году, но из-за революционной обстановки временно прекратили свое существование. Только через несколько лет, в 1925 году, служба такси была возобновлена. Именно эту дату российские водители считают днем рождения современного такси в стране и отмечают его наравне с Международным днем таксиста.
Во всем мире традиции празднования Дня таксиста различны. Нет универсальных обычаев, каждый водитель отмечает этот день по своему усмотрению. Однако одной из хороших традиций может стать просмотр фильмов о такси и таксистах. Кинематограф создал множество работ на эту тему: от фильма Мартина Скорсезе «Таксист» до комедийного боевика Люка Бессона «Такси».
Фильмы про таксистов:
1. Кентавр
2. Ночь на Земле
3. Три тополя на плющихе
4. Таксист
5. Теория заговора
6. Такси
7. Пассажиры
8. Пятый элемент
9. Соучастник
10. Ведьмина гора
Желтый цвет машин-такси стал их характерной особенностью. Идея окраски автомобилей в яркий цвет пришла в голову основателю компании Hertz в Америке. Желтый цвет позволяет такси выделяться на дороге и быть заметными для клиентов. Поэтому многие таксопарки по всему миру выбрали желтый цвет для своих машин.
Еще одна характерная особенность такси — изображение «шашечек» на машинах. Этот узор появился в 1920-х годах и символизировал скорость передвижения такси.
Служба такси постоянно развивается и предлагает новые услуги, которые облегчают нашу жизнь: трезвый водитель, перевозка детей, заказ грузовых автомобилей и такси-курьера. Также проводятся испытания беспилотных такси, такси-дронов и даже летающих такси. В будущем может произойти революция в этой сфере, но пока что водителям такси остается только продолжать выполнять свою работу и помогать нам быстро и комфортно путешествовать.