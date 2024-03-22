МСП Банк вышел на 6-е место по величине портфеля кредитов малому и среднему бизнесу

Он добавил, что после докапитализации в 2022 году на 9 млрд рублей перед МСП Банком стояли следующие задачи: увеличение числа получателей поддержки и рост объема выдач в сочетании с положительными финансовыми результатами, а также финансовая устойчивость при сохранении достаточности капитала. Исаевич добавил, что благодаря пересмотру ряда внутренних процедур, модернизации скоринговой системы и запуску процесса цифровизации, в 2022–2023 годах банк стал приносить прибыль и показал рост охвата и объема финансовой поддержки.