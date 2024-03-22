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МСП Банк вышел на 6-е место по величине портфеля кредитов малому и среднему бизнесу

МСП Банк вышел на 6-е место по величине портфеля кредитов малому и среднему бизнесу

22 марта 2024, 08:41
Фото: 1MI
Кредитный портфель МСП Банка по итогам прошлого года превысил 73 млрд рублей, что на 23,7% больше, чем в 2022 году. С таким результатом дочерняя компания Корпорации МСП заняла шестую строчку в рейтинге банков, финансирующих малые и средние предприятия. Рейтинг опубликовало агентство «Эксперт РА».

По словам председателя наблюдательного совета МСП Банка, генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, по итогам 2024 год рост кредитного портфеля может превысить 20%, пишет gazeta.ru.

Он добавил, что после докапитализации в 2022 году на 9 млрд рублей перед МСП Банком стояли следующие задачи: увеличение числа получателей поддержки и рост объема выдач в сочетании с положительными финансовыми результатами, а также финансовая устойчивость при сохранении достаточности капитала. Исаевич добавил, что благодаря пересмотру ряда внутренних процедур, модернизации скоринговой системы и запуску процесса цифровизации, в 2022–2023 годах банк стал приносить прибыль и показал рост охвата и объема финансовой поддержки.

Председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк отметил, что сейчас команда сфокусировалась на создании и более активном внедрение адресных продуктов для поддержки реального сектора экономики: высокотехнологичных и производственных компаний, бизнеса из сферы туризма.

«В результате существенно изменилась структура кредитного портфеля банка. Так доля предприятий промышленного производства в нем составила 31% (прирост к 2022 году составил 56%), организаций сферы услуг — 22% (прирост к 2022 году составил 48%)», — добавил Подберезняк.

По итогам прошлого года МСП Банк продемонстрировал самый высокий результат и по объему чистой прибыли с 2018 года (1,2 млрд рублей, рост 45%).

МСП Банк принимает участие в реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его инициировал президент России, реализацию нацпроекта курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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