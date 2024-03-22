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Posted Сегодня, 12:20

Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Шура рассказал про потерю зубов

«Нащупала и выдернула»: певец Шура рассказал, как потерял все зубы

22 марта 2024, 12:20
Фото: ВК / Шура (Александр Медведев) — официальная группа
Шура рассказал про потерю зубов

Певец из Новосибирска Шура рассказал про потерю зубов

Уроженец Новосибирска Шура (Александр Медведев) с самого появления на сцене был известен своим «беззубым» имиджем и манерой исполнения. Недавно артист поделился воспоминаниями о том, как приобрел щербатую улыбку

По словам Шуры, все случилось прямо в его день рождения. Рядом находился младший брат, который решил проявить активность.

«Над нами жила тетя Таня. Она была слепая и я ей ставил пиявки. На мой день рождения брат нашел игрушку, позвал меня посмотреть — и с размаху выбил мне ползуба. Очень было больно», — рассказал Александр Медведев телеведущей Анфисе Чеховой.

Мальчик побежал к соседке и попросил помощи. Женщина сделала все, что смогла. «Потрогала руками, ощупала, нашла этот зуб и выдернула его», — вспоминает Шура.

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Обрести уверенность в себе и стать звездой артисту помогла его бабушка, долгое время проработавшая поваром, а затем ставшая хозяйкой ресторана. Еще совсем маленьким Саша читал в банкетном зале «Белую березу» Есенина и пел «Катюшу», иначе гостей не обслуживали. Поэтому становление артистом было предопределено судьбой.

«Я ушел работать в ресторан в шестом классе. В четырнадцать лет пел Аллегрову, „Мираж“, „Ласковый май“. И меня любила братва за то, что я — настоящий. Без „фанеры“. В трусах, валенках и без зубов», — заявил певец из Новосибирска.

Кроме того, Шура известен своей любовью к кулинарии. Вместе с Анфисой Чеховой он приготовил мясо по-французски и поделился ностальгическими воспоминаниями. Шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой» можно увидеть в субботу, 23 марта, в 09.00 на ТВ-3.

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