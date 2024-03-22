«Нащупала и выдернула»: певец Шура рассказал, как потерял все зубы

Обрести уверенность в себе и стать звездой артисту помогла его бабушка, долгое время проработавшая поваром, а затем ставшая хозяйкой ресторана. Еще совсем маленьким Саша читал в банкетном зале «Белую березу» Есенина и пел «Катюшу», иначе гостей не обслуживали. Поэтому становление артистом было предопределено судьбой.