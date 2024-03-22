Настоящий праздник весны: как отмечают Наурыз в Казахстане

Сегодня Наурыз можно свободно обсуждать и отмечать. Очень забавно ждать наступления праздника и обсуждать с таксистами рецепты наурыз-көже. А все разговоры в этот день начинаются со слов «Наурыз мейрамы құтты болсын! Ақ мол болсын!», что означает поздравление с праздником и пожелание благополучия людям. В ответ говорят «Бірге болсын!» («И тебе того же»). В Казахстане праздник вместе с выходными закончится 25 марта, но по-настоящему Новый год вступит в права только 19 апреля, так что приятные слова можно говорить друг другу ещё 40 дней.