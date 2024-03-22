Настоящий праздник весны: как отмечают Наурыз в Казахстане

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Дата праздника выбрана неспроста — существует легенда, что в день равноденствия в каждый дом вместе с обновлением приходит счастье, достаток и благополучие. А как проходит весенний Новый год в Казахстане?
Материал написан журналистом Алиной Горбуновой, выпускницей Новосибирского государственного университета, уроженкой Казахстана. Ныне живёт в Алматы.
По моим воспоминаниям, Наурыз всегда ассоциировался с чем-то очень радостным: помимо мероприятий в школе и детских садах, это был момент, когда все друг к другу относятся с теплотой и заботой. Прохожие желают успехов в жизни, на площади в центре города угощают пловом, дома — дарят подарки и дружно исполняют казахские народные танцы.
В этом году в стране ввели новый обычай — мы начали праздновать декаду Наурызнама. Каждый день, с 14 марта, был посвящён какой-то древней традиции. Например, в первый день отмечали Көрісу күні (День встреч). Все ходили друг к другу в гости и отдавали дань уважения старшему поколению. Потом был День милосердия, День национальной одежды, День обновления и так далее. А 22 марта — Новый год, самый главный праздник.
В школах и детских садах помимо концертов ученики сами придумывают традиции. У нас была ярмарка. При этом каждый класс сам выбирал, чем будет заниматься: кто-то в национальных костюмах готовил еду, кто-то рисовал татуировки хной. Самым маленьким обязательно дарили небольшой подарок, чтобы следующие 365 дней им сопутствовала удача в начинаниях.
В Новосибирске, во время учёбы в университете, мы тоже старались отмечать праздник с соотечественниками — угощали друг друга вкусной едой (которой у студентов было не так много), желали хорошего закрытия сессии и светлой дороги после выпуска. Важен не столько праздник, сколько твой настрой.
Бабушка рассказывала, что раньше старейшины во враждующих сёлах мирились друг с другом, потому что Новый год встречать важно с чистыми помыслами и не держать зла на обидчиков. Убирались казахи и внутри юрты: старые вещи выбрасывали или отдавали нуждающимся, пополняли запасы зерна и крупы. На рассвете 22 марта расчищали родники и сажали деревья. К полудню накрывали дастархан: чем щедрее угощения, тем благополучнее будет год.
Блюдо, без которого невозможно встречать Наурыз — наурыз-көже. Этот ритуальный суп обычно готовят всей семьёй, обязательно загадывая желание. Он состоит из семи ингредиентов — жизненных начал: счастья, удачи, мудрости, здоровья, богатства, быстрого роста, покровительства неба. Обычно используют пшеницу, курт (твёрдый солёный сыр), бульон, перловку и три вида мяса: копчёную конину, говядину и баранину. На нашем столе также были бешбармак (блюдо из теста, конины и баранины), плов и баурсаки (круглые булочки).
Обязательно в дом приглашают семерых гостей, а до угощения и после — читают молитвы в честь предков. Затем наступает время развлечений. Меня всегда завораживали «золотые качели» — алтыбакан. На них качаются девушки и дети, в это время рядом поют песни на казахском языке или играли на домбре. Саму конструкцию украшают лентами и цветами.
Раньше вечером собирались на айтыс акынов: народные поэты состязались в песенном поединке, демонстрируя свои таланты. Сейчас традиция выглядит немного по-другому — приезжают казахстанские артисты. Хотя, признаюсь, в некоторых городах акыны всё же остались.
Праздничный день завершали костром. С факелами, зажжёнными от него, обходили селение. Огонь издревле считался жизненной силой, поэтому так сёла наполняли новой, уже чистой энергией, которая принесла бы плодородный год.
В советские времена с 1926 года Наурыз отменили как пережиток прошлого. По рассказам бабушки, праздник считали религиозным. Людям приходилось встречаться друг с другом тайком, делая вид, что никакого весеннего Нового года не существует. Только в 1988 году его официально разрешили, но многие традиции даже у коренных казахов уже забылись.
Сегодня Наурыз можно свободно обсуждать и отмечать. Очень забавно ждать наступления праздника и обсуждать с таксистами рецепты наурыз-көже. А все разговоры в этот день начинаются со слов «Наурыз мейрамы құтты болсын! Ақ мол болсын!», что означает поздравление с праздником и пожелание благополучия людям. В ответ говорят «Бірге болсын!» («И тебе того же»). В Казахстане праздник вместе с выходными закончится 25 марта, но по-настоящему Новый год вступит в права только 19 апреля, так что приятные слова можно говорить друг другу ещё 40 дней.