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Центральные улицы в Казхстане

Настоящий праздник весны: как отмечают Наурыз в Казахстане

22 марта 2024, 10:00
Фото: Алина Горбунова / atas.info
Центральные улицы в Казхстане

Выпускница НГУ рассказала, как празднуют Наурыз в Казахстане

Иранские и тюркские народы сегодня отмечают Наурыз, или Навруз, или Новруз. Это традиционный праздник прихода весны. Праздник выпадает на 21–23 марта. Специально для Atas.Info выпускница НГУ, уроженка Казахстана рассказала, как светлые дни отмечают в соседнем государстве.

Дата праздника выбрана неспроста — существует легенда, что в день равноденствия в каждый дом вместе с обновлением приходит счастье, достаток и благополучие. А как проходит весенний Новый год в Казахстане?

Материал написан журналистом Алиной Горбуновой, выпускницей Новосибирского государственного университета, уроженкой Казахстана. Ныне живёт в Алматы.

Украшения в аэропортуУкрашения в аэропорту
Украшения в аэропорту
Фото: Алина Горбунова / atas.info

По моим воспоминаниям, Наурыз всегда ассоциировался с чем-то очень радостным: помимо мероприятий в школе и детских садах, это был момент, когда все друг к другу относятся с теплотой и заботой. Прохожие желают успехов в жизни, на площади в центре города угощают пловом, дома — дарят подарки и дружно исполняют казахские народные танцы.

В этом году в стране ввели новый обычай — мы начали праздновать декаду Наурызнама. Каждый день, с 14 марта, был посвящён какой-то древней традиции. Например, в первый день отмечали Көрісу күні (День встреч). Все ходили друг к другу в гости и отдавали дань уважения старшему поколению. Потом был День милосердия, День национальной одежды, День обновления и так далее. А 22 марта — Новый год, самый главный праздник.

Украшения в городеУкрашения в городе
Украшения в городеУкрашения в городе
Украшения в городе
Фото: Алина Горбунова / atas.info

В школах и детских садах помимо концертов ученики сами придумывают традиции. У нас была ярмарка. При этом каждый класс сам выбирал, чем будет заниматься: кто-то в национальных костюмах готовил еду, кто-то рисовал татуировки хной. Самым маленьким обязательно дарили небольшой подарок, чтобы следующие 365 дней им сопутствовала удача в начинаниях.

Праздник у детейПраздник у детей
Праздник у детей
Фото: Алина Горбунова / atas.info

В Новосибирске, во время учёбы в университете, мы тоже старались отмечать праздник с соотечественниками — угощали друг друга вкусной едой (которой у студентов было не так много), желали хорошего закрытия сессии и светлой дороги после выпуска. Важен не столько праздник, сколько твой настрой.

Бабушка рассказывала, что раньше старейшины во враждующих сёлах мирились друг с другом, потому что Новый год встречать важно с чистыми помыслами и не держать зла на обидчиков. Убирались казахи и внутри юрты: старые вещи выбрасывали или отдавали нуждающимся, пополняли запасы зерна и крупы. На рассвете 22 марта расчищали родники и сажали деревья. К полудню накрывали дастархан: чем щедрее угощения, тем благополучнее будет год.

Так отмечают праздник в КазахстанеТак отмечают праздник в Казахстане
Так отмечают праздник в Казахстане
Фото: Алина Горбунова / atas.info

Блюдо, без которого невозможно встречать Наурыз — наурыз-көже. Этот ритуальный суп обычно готовят всей семьёй, обязательно загадывая желание. Он состоит из семи ингредиентов — жизненных начал: счастья, удачи, мудрости, здоровья, богатства, быстрого роста, покровительства неба. Обычно используют пшеницу, курт (твёрдый солёный сыр), бульон, перловку и три вида мяса: копчёную конину, говядину и баранину. На нашем столе также были бешбармак (блюдо из теста, конины и баранины), плов и баурсаки (круглые булочки).

Юрта из хлеба с баурсаками внутриЮрта из хлеба с баурсаками внутри
Наурыз-көжеНаурыз-көже
Юрта из хлеба с баурсаками внутри
Фото: Алина Горбунова / atas.info

Обязательно в дом приглашают семерых гостей, а до угощения и после — читают молитвы в честь предков. Затем наступает время развлечений. Меня всегда завораживали «золотые качели» — алтыбакан. На них качаются девушки и дети, в это время рядом поют песни на казахском языке или играли на домбре. Саму конструкцию украшают лентами и цветами.

Праздник отмечают с близкимиПраздник отмечают с близкими
Праздник отмечают с близкими
Фото: Алина Горбунова / atas.info

Раньше вечером собирались на айтыс акынов: народные поэты состязались в песенном поединке, демонстрируя свои таланты. Сейчас традиция выглядит немного по-другому — приезжают казахстанские артисты. Хотя, признаюсь, в некоторых городах акыны всё же остались.

Праздничный день завершали костром. С факелами, зажжёнными от него, обходили селение. Огонь издревле считался жизненной силой, поэтому так сёла наполняли новой, уже чистой энергией, которая принесла бы плодородный год.

Еще немного деталей праздникаЕще немного деталей праздника
Еще немного деталей праздника
Фото: Алина Горбунова / atas.info

В советские времена с 1926 года Наурыз отменили как пережиток прошлого. По рассказам бабушки, праздник считали религиозным. Людям приходилось встречаться друг с другом тайком, делая вид, что никакого весеннего Нового года не существует. Только в 1988 году его официально разрешили, но многие традиции даже у коренных казахов уже забылись.

Сегодня Наурыз можно свободно обсуждать и отмечать. Очень забавно ждать наступления праздника и обсуждать с таксистами рецепты наурыз-көже. А все разговоры в этот день начинаются со слов «Наурыз мейрамы құтты болсын! Ақ мол болсын!», что означает поздравление с праздником и пожелание благополучия людям. В ответ говорят «Бірге болсын!» («И тебе того же»). В Казахстане праздник вместе с выходными закончится 25 марта, но по-настоящему Новый год вступит в права только 19 апреля, так что приятные слова можно говорить друг другу ещё 40 дней.

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#Культура#Общество#Новосибирск#Праздник#Казахстан#Мнение#Наурыз#Алина Горбунова
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