Никите Кологривому запретили входить в Burger King после дебоша в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:24
Published Сегодня, 01:24
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Updated Сегодня, 01:27
Актер Никита Кологривый попал в черный список сети ресторанов Burger King из-за инцидента, произошедшего в кальянной в Новосибирске. По словам коммерческого директора компании Ивана Шестова, актеру будет отказано в обслуживании во всех ресторанах фаст-фуда до тех пор, пока он не извинится перед пострадавшей хостес, которую он укусил, пишет «Газета Ru».
В знак протеста против поведения артиста, на одном из ресторанов Burger King в Москве была размещена табличка с перечеркнутой фотографией Кологривого и информацией о его запрете на посещение любого заведения «Бургер Кинг». Также сотрудники сети предложили своим клиентам «кусать воппер» вместо официанток.
Компания планирует разместить подобные объявления во всех своих ресторанах по всей стране, где это возможно. Они считают поведение актера неприемлемым и применяют меры, чтобы подчеркнуть свою позицию.
Стоит отметить, что вчера над Кологривым прошел суд по факту мелкого хулиганства. Ему дали 7 суток ареста. Перед заседанием он принес извинения всем новосибирцам и официантке, предложив укусить ей его в ответ.