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Актеру запретили вход в общепит

Никите Кологривому запретили входить в Burger King после дебоша в Новосибирске

22 марта 2024, 01:24
Фото: Никита Кологривый/ВКонтакте
Актеру запретили вход в общепит
Актер Никита Кологривый попал в черный список Burger King после инцидента в кальянной, где он укусил официантку. Сеть ресторанов не будет обслуживать его до тех пор, пока он не извинится.

Актер Никита Кологривый попал в черный список сети ресторанов Burger King из-за инцидента, произошедшего в кальянной в Новосибирске. По словам коммерческого директора компании Ивана Шестова, актеру будет отказано в обслуживании во всех ресторанах фаст-фуда до тех пор, пока он не извинится перед пострадавшей хостес, которую он укусил, пишет «Газета Ru».

В знак протеста против поведения артиста, на одном из ресторанов Burger King в Москве была размещена табличка с перечеркнутой фотографией Кологривого и информацией о его запрете на посещение любого заведения «Бургер Кинг». Также сотрудники сети предложили своим клиентам «кусать воппер» вместо официанток.

Фото: соцсети

Компания планирует разместить подобные объявления во всех своих ресторанах по всей стране, где это возможно. Они считают поведение актера неприемлемым и применяют меры, чтобы подчеркнуть свою позицию.

Стоит отметить, что вчера над Кологривым прошел суд по факту мелкого хулиганства. Ему дали 7 суток ареста. Перед заседанием он принес извинения всем новосибирцам и официантке, предложив укусить ей его в ответ.

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#Общество#Новосибирск#Бар#Эмилия Губарева#Общепит#Никита Кологривый
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