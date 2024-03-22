Никите Кологривому запретили входить в Burger King после дебоша в Новосибирске

Актер Никита Кологривый попал в черный список сети ресторанов Burger King из-за инцидента, произошедшего в кальянной в Новосибирске. По словам коммерческого директора компании Ивана Шестова, актеру будет отказано в обслуживании во всех ресторанах фаст-фуда до тех пор, пока он не извинится перед пострадавшей хостес, которую он укусил, пишет «Газета Ru».