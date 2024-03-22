Новое руководство ХК «Сибирь»: кто будет отвечать за клуб

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил новое руководство хоккейного клуба «Сибирь». Генеральным директором клуба назначен Лев Крутохвостов. Ранее он занимал пост замруководителя по спортивным вопросам Филиала Федерации хоккея России в Новосибирске, принимал активное участие в развитии хоккея в регионе.
Пост спортивного директора занял Андрей Меркулов — бывший генеральный менеджер московского клуба «Динамо». В клубе появится новый исполнительный директор, некогда заместитель директора по эксплуатации ГАУ «Сибирь-Арена» Андрей Глазков.
Напомним, что контракт с нынешним генеральный директором Кириллом Фастовским заключен до 30 апреля 2024 года. Он руководил клубом с 2010 года. Решение попрощаться с ним было принято в феврале 2024 года, когда ХК «Сибирь» одержал ряд неудач.