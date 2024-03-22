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Руководство поменяется в конце апреля

Новое руководство ХК «Сибирь»: кто будет отвечать за клуб

22 марта 2024, 07:53
Фото: правительство Новосибирской области
Руководство поменяется в конце апреля

Новое руководство ХК «Сибирь» представил губернатор Андрей Травников

В ХК «Сибирь» изменения: полностью обновился состав руководства. Новых директоров представил глава региона.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил новое руководство хоккейного клуба «Сибирь». Генеральным директором клуба назначен Лев Крутохвостов. Ранее он занимал пост замруководителя по спортивным вопросам Филиала Федерации хоккея России в Новосибирске, принимал активное участие в развитии хоккея в регионе.

Пост спортивного директора занял Андрей Меркулов — бывший генеральный менеджер московского клуба «Динамо». В клубе появится новый исполнительный директор, некогда заместитель директора по эксплуатации ГАУ «Сибирь-Арена» Андрей Глазков.

Напомним, что контракт с нынешним генеральный директором Кириллом Фастовским заключен до 30 апреля 2024 года. Он руководил клубом с 2010 года. Решение попрощаться с ним было принято в феврале 2024 года, когда ХК «Сибирь» одержал ряд неудач.

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#Спорт#Новосибирск#Хоккей#Руководство#Алина Гурицкая
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