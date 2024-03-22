Новое руководство ХК «Сибирь»: кто будет отвечать за клуб

Напомним, что контракт с нынешним генеральный директором Кириллом Фастовским заключен до 30 апреля 2024 года. Он руководил клубом с 2010 года. Решение попрощаться с ним было принято в феврале 2024 года, когда ХК «Сибирь» одержал ряд неудач.