Новосибирские хирурги из НИИТО спасли девочку-подростка от болезненного сколиоза

Тринадцатилетняя Ангелина из Красноярска с самого детства страдала от болей в спине. Несмотря на все массажи и физиотерапию, ситуация ухудшалась и девочка постоянно плакала. Школьнице приходилось учиться в спецучреждении для детей с ортопедическими проблемами.