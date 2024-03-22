Новосибирские хирурги из НИИТО спасли девочку-подростка от болезненного сколиоза

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Тринадцатилетняя Ангелина из Красноярска с самого детства страдала от болей в спине. Несмотря на все массажи и физиотерапию, ситуация ухудшалась и девочка постоянно плакала. Школьнице приходилось учиться в спецучреждении для детей с ортопедическими проблемами.
За несколько лет у подростка развился горб. Мать водила дочь по врачам, но те боялись делать операцию из-за бинодальной болезни сердца и вживленного кардиостимулятора. Медики боялись, что пациентка может умереть прямо на хирургическом столе.
За сложную операцию взялись сотрудники НИИТО. С самого начала они опасались большой потери крови и продолжительности медицинских процедур. Но все обошлось.
«Во время операции пользовались обычным скальпелем. Работали очень осторожно, чтобы не повредить сосуды. Установили металлические конструкции в позвонки, следили за работой сердца. Благодаря слаженной работе хирургов, анестезиологов и реаниматолов операция прошла успешно», — рассказали Atas.Info в НИИТО.
Сейчас Ангелина чувствует себя хорошо, хотя ей предстоит реабилитация в течение шести месяцев. Девочка смогла подрасти на восемь сантиметров, поскольку деформация позвоночника существенно уменьшилась. Врачи надеются, что благодаря эластичности ребер грудная клетка у подростка со временем окончательно выпрямится.
Это не единственный случай спасения пациента. Недавно медики смогли избавить сибирячку от опасной опухоли мозга.