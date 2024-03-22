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Новосибирские врачи выправили девочке позвоночник

Новосибирские хирурги из НИИТО спасли девочку-подростка от болезненного сколиоза

22 марта 2024, 09:24
Фото: НИИТО
Новосибирские врачи выправили девочке позвоночник

Новосибирские медики выправили девочке искривленный на 115 градусов позвоночник

В НИИТО имени Цивьяла девочке-подростку провели уникальную операцию на позвоночнике. С самого детства у ребенка прогрессировал сколиоз, что привело к искривлению позвоночника на 115 градусов.

Тринадцатилетняя Ангелина из Красноярска с самого детства страдала от болей в спине. Несмотря на все массажи и физиотерапию, ситуация ухудшалась и девочка постоянно плакала. Школьнице приходилось учиться в спецучреждении для детей с ортопедическими проблемами.

За несколько лет у подростка развился горб. Мать водила дочь по врачам, но те боялись делать операцию из-за бинодальной болезни сердца и вживленного кардиостимулятора. Медики боялись, что пациентка может умереть прямо на хирургическом столе.

За сложную операцию взялись сотрудники НИИТО. С самого начала они опасались большой потери крови и продолжительности медицинских процедур. Но все обошлось.

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«Во время операции пользовались обычным скальпелем. Работали очень осторожно, чтобы не повредить сосуды. Установили металлические конструкции в позвонки, следили за работой сердца. Благодаря слаженной работе хирургов, анестезиологов и реаниматолов операция прошла успешно», — рассказали Atas.Info в НИИТО.

Сейчас Ангелина чувствует себя хорошо, хотя ей предстоит реабилитация в течение шести месяцев. Девочка смогла подрасти на восемь сантиметров, поскольку деформация позвоночника существенно уменьшилась. Врачи надеются, что благодаря эластичности ребер грудная клетка у подростка со временем окончательно выпрямится.

Это не единственный случай спасения пациента. Недавно медики смогли избавить сибирячку от опасной опухоли мозга.

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#Общество#Медицина#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Здравоохранение#Подростки#НИИТО#Александр Ляхов
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