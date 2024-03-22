Новосибирцы требуют у мэрии списать долг у многодетной матери

Все изменилось два года назад, когда одна из девочек скончалась от рака головного мозга. Похоронив любимую дочь и до сих пор не оправившись, супруги Хныковы узнали неприятную новость — теперь им придется платить полную стоимость квартиры. В общей совокупности более 37 тысяч рублей ежемесячно.