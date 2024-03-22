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Семью могут выселить из квартиры

Новосибирцы требуют у мэрии списать долг у многодетной матери

22 марта 2024, 10:13
Фото: 1MI
Семью могут выселить из квартиры

В Новосибирской области мать-одиночку выселяют из-за миллионного долга

Жительница Новосибирска Мария Хныкова может оказаться на улице из-за долга в миллион рублей перед городскими властями. Ситуацию усугубляет горе матери после смерти одной из дочерей от рака мозга. Интерес к резонансной ситуации проявили общественники и политики.

Семья Хныковых получила квартиру от мэрии Новосибирска в 2014 году по договору социального найма. Тогда у Максима и Марии родились девочки-тройняшки, поэтому квартплата производилась по льготной ставке — менее 600 рублей.

Все изменилось два года назад, когда одна из девочек скончалась от рака головного мозга. Похоронив любимую дочь и до сих пор не оправившись, супруги Хныковы узнали неприятную новость — теперь им придется платить полную стоимость квартиры. В общей совокупности более 37 тысяч рублей ежемесячно.

Как сообщает «Царьград», причиной фактически является то, что семья перестала быть многодетной. Поэтому ставка социального найма выросла в шестьдесят раз плюс семье выставили счет за четырнадцать месяцев действия договора — практически с момента смерти девочки — в размере 300 тысяч рублей. Не выдержав испытаний, муж подал на развод.

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На ситуацию уже начали реагировать общественники и политики. Председатель новосибирского отделения «Союза отцов» Сергей Майоров заявил, что власти Новосибирска поступают цинично и наживаются на людском горе. Вместо договора соцнайма квартиру можно было подарить. Теперь же мать вынуждена выходить из тяжелого положения.

«По букве чиновники правы. Накопился миллионный долг. Но женщина убита горем, у нее умерла дочь. Неужели нельзя проявить сочувствие, войти в положение, дать жилье подешевле?», — сообщается в официальном паблике организации в социальной сети «ВКонтакте».
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Высказал свою позицию и депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксененко. По его словам, он направил обращения в адрес уполномоченного по правам ребенка и в администрацию города Новосибирска. Для недопущения подобных ситуаций важно пересмотреть правоотношения по договорам социального найма.

«В договорах соцнайма, которые заключаются по случаям многодетности или, как в данной истории, при рождении трех и более детей одномоментно должно быть прописано, что в случае утраты одного из членов семьи, условия договора до его окончания остаются прежними», — написал Аксененко в Telegram-канале.
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