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Какие пространства облагородят в 2025 году, решат сами горожане

О проектах благоустройства общественных пространств рассказали в мэрии Новосибирска

22 марта 2024, 09:15
Фото: мэрия Новосибирска
Какие пространства облагородят в 2025 году, решат сами горожане

Какие пространства планируют благоустроить в Новосибирске в ближайшие годы

О реализованных и планируемых проектах по благоустройству города в прямом эфире рассказала представитель профильного управления муниципалитета Мария Смирнова

В пятницу, 22 марта, в утреннем эфире радио «Вести ФМ» заместитель начальника управления мэрии Новосибирска по благоустройству общественных пространств Мария Смирнова рассказала о работе ведомства и ответила на вопросы радиослушателей.

Новосибирск принимает участие в программе «Формирование современной городской среды» с 2017 года и благодаря этому были облагорожены Михайловская набережная, Монумент Славы, Затулинский дисперсный парк, Заельцовский парк.

В этом году будут завершены работы в парке «Каменка» и разработан пакет документов на строительство парка «Иня». Площадь зеленой зоны на берегу реки составит 12 гектаров, там появится гребной клуб, скейтпарк и терренкур.

Мария Смирнова подчеркнула, что все проекты предусматривают комплексное благоустройство.

«Начинаем с инженерных коммуникаций (освещение, комплекс систем технической безопасности, водоотведение и др.) и только потом приступаем к установке площадок и сооружений. Озеленение — отдельный и большой этап — у нас работают специалисты в области ландшафтной архитектуры, которые прорисовывают заранее каждый квадратный метр зеленого участка парка», — отметила Мария Смирнова.

Менять городскую среду в лучшую сторону помогают бизнесмены. Например, сквер «Крылья Сибири» в центре был реконструирован в содружестве с авиакомпанией «Сибирь». Недавно подписано соглашение со строительной компаний компанией «Брусника» о создании сквера, посвященного памяти композитора Эдуарда Артемьева.

Какая территория Новосибирска получит финансирование на благоустройство в 2025 году, решают сами жители. С 15 марта стартовало онлайн-голосование за городские зеленые зоны.

Предложено восемь общественных территорий, по одной из каждого района и округа:

— сквер «Зыряновский» в Октябрьском районе;

— набережная на ул. Саввы Кожевникова с выходом на реку Обь в районе острова Кораблик в Кировском районе;

— сквер имени Калинина в Дзержинском районе;

— набережная вдоль Обского водохранилища на ул. Новоморской в микрорайоне ОбьГЭС в Советском районе;

— парк имени Кирова в Ленинском районе;

— Ельцовский парк в Центральном округе;

— территория вокруг безымянного озера в районе улиц Ласточкина и Приозерной в Первомайском районе;

— парк «Сосновый бор» в Калининском районе.

На текущий момент участие в голосовании приняли более 39 тысяч человек, оно продлится до 30 апреля.

Всего в Новосибирске 307 объектов, которые ждут своей очереди на благоустройство, добавила Мария Смирнова

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