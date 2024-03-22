ООО «БАС» создаст обучающий центр по подготовке специалистов для работы с дронами

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Образовательная организация, создаваемая на базе компании-эксплуатанта, будет иметь все необходимые ресурсы для подготовки квалифицированных специалистов — флот беспилотников актуальных моделей и различного функционального назначения, шоурум для практических занятий, пишет newstracker.ru.
Учебные процессы в центре ООО «БАС» планируют организовать по нескольким направлениям. После получения необходимых документов на право ведения образовательной деятельности по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования компания приступит к оформлению разрешительных документов на работу по программам среднего профессионального образования.
Генеральный директор ООО «БАС» Алексей Варятченко отметил, что работать центр начнет уже в 2024 году. Сначала в центре будет идти подготовка специалистов по эксплуатации БАС массой 30 килограммов и менее. Соответствующие документы на лицензирование образовательных процессов уже поступили в Рособрнадзор. Варятченко добавил, что на стартапе центр готов начать обучение с нуля 90 человек.
По словам Варятченко, ООО «БАС», созданное ключевыми участниками российского рынка беспилотной авиации — ГТЛК и Фондом НТИ, планирует расширить географию своей деятельности и открыть филиалы в регионах, в числе которых республики Татарстан и Башкортостан, Республика Саха (Якутия), Калужская и Томская области. Там также будет организована подготовка специалистов по программам столичного обучающего центра.
Алексей Варятченко отметил, что ООО «БАС» как компания-эксплуатант заинтересовано, чтобы специалисты получали качественную подготовку и кадровый вопрос в отрасли был закрыт.