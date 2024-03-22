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Updated Сегодня, 10:34

ООО «БАС» создаст обучающий центр по подготовке специалистов для работы с дронами

ООО «БАС» создаст обучающий центр по подготовке специалистов для работы с дронами

22 марта 2024, 10:34
Фото: пресс-служба ООО «БАС»
Обучающий центр для подготовки специалистов по управлению наиболее востребованными типами беспилотников готовится открыть компания «БАС».
Алексей Варятченко, генеральный директор ООО «БАС»Алексей Варятченко, генеральный директор ООО «БАС»
Алексей Варятченко, генеральный директор ООО «БАС»
Фото: пресс-служба ООО «БАС»

Образовательная организация, создаваемая на базе компании-эксплуатанта, будет иметь все необходимые ресурсы для подготовки квалифицированных специалистов — флот беспилотников актуальных моделей и различного функционального назначения, шоурум для практических занятий, пишет newstracker.ru.

Учебные процессы в центре ООО «БАС» планируют организовать по нескольким направлениям. После получения необходимых документов на право ведения образовательной деятельности по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования компания приступит к оформлению разрешительных документов на работу по программам среднего профессионального образования.

Генеральный директор ООО «БАС» Алексей Варятченко отметил, что работать центр начнет уже в 2024 году. Сначала в центре будет идти подготовка специалистов по эксплуатации БАС массой 30 килограммов и менее. Соответствующие документы на лицензирование образовательных процессов уже поступили в Рособрнадзор. Варятченко добавил, что на стартапе центр готов начать обучение с нуля 90 человек.

По словам Варятченко, ООО «БАС», созданное ключевыми участниками российского рынка беспилотной авиации — ГТЛК и Фондом НТИ, планирует расширить географию своей деятельности и открыть филиалы в регионах, в числе которых республики Татарстан и Башкортостан, Республика Саха (Якутия), Калужская и Томская области. Там также будет организована подготовка специалистов по программам столичного обучающего центра.

Алексей Варятченко отметил, что ООО «БАС» как компания-эксплуатант заинтересовано, чтобы специалисты получали качественную подготовку и кадровый вопрос в отрасли был закрыт.

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