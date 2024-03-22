ООО «БАС» создаст обучающий центр по подготовке специалистов для работы с дронами

Генеральный директор ООО «БАС» Алексей Варятченко отметил, что работать центр начнет уже в 2024 году. Сначала в центре будет идти подготовка специалистов по эксплуатации БАС массой 30 килограммов и менее. Соответствующие документы на лицензирование образовательных процессов уже поступили в Рособрнадзор. Варятченко добавил, что на стартапе центр готов начать обучение с нуля 90 человек.