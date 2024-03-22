От новосибирской мэрии потребовали реорганизации «МЕТРО МИР»

До этого антимонопольщики заподозрили мэрию в субсидиарном сговоре с «МЕТРО МИР». Предприятие могло получать льготы, но фактически не исполнять свои обязательства. В ведомстве уже выявили факты направления администрацией города Новосибирска денег на строительство дорог, благоустройство ливневок и строительство инженерных объектов.