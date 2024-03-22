От новосибирской мэрии потребовали реорганизации «МЕТРО МИР»

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Соответствующее предупреждение было направлено в адрес департамента транспорта и благоустроительного комплекса. Оно является обязательным к исполнению до 22 мая.
«В срок до 22 мая органу местного самоуправления необходимо прекратить действия (бездействия), которые содержат признаки нарушения, антимонопольного законодательства, а именно нарушения ФЗ „О защите конкуренции“, — сообщает ведомство.
Причиной столь жестких требований являются многочисленные факты фактической монополии МП «МЕТРО МИР» на выполнение важных муниципальных проектов. Несмотря на то, что предприятие являлось хозяйствующим субъектом, оно могло влиять на аукционы по обустройству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.
Особое нарекание у антимонопольной службы вызвало строительство станции метро «Спортивная». Благодаря фактическому бездействию сроки сдачи объекта могли быть серьезно затянуты.
До этого антимонопольщики заподозрили мэрию в субсидиарном сговоре с «МЕТРО МИР». Предприятие могло получать льготы, но фактически не исполнять свои обязательства. В ведомстве уже выявили факты направления администрацией города Новосибирска денег на строительство дорог, благоустройство ливневок и строительство инженерных объектов.
Напомним, что в Новосибирске был арестован экс-глава дептранса мэрии Константин Васильев. Его обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями. Причастен ли Васильев к деятельности «МЕТРО МИР», пока неизвестно.