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Published Сегодня, 11:06

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Updated Сегодня, 11:09

«МЕТРО МИР» могло влиять на строительство станции «Спортивная»

От новосибирской мэрии потребовали реорганизации «МЕТРО МИР»

22 марта 2024, 11:06
Фото: Артем Шершнев / atas.info
«МЕТРО МИР» могло влиять на строительство станции «Спортивная»

УФАС требует от новосибирской администрации изменения статуса МП «МЕТРО МИР»

В Новосибирской области продолжает набирать обороты ситуация вокруг взаимоотношении администрации муниципалитета и предприятия «МЕТРО МИР». УФАС потребовало от мэрии реорганизации коммерческой структуры и изменения правоотношений.

Соответствующее предупреждение было направлено в адрес департамента транспорта и благоустроительного комплекса. Оно является обязательным к исполнению до 22 мая.

«В срок до 22 мая органу местного самоуправления необходимо прекратить действия (бездействия), которые содержат признаки нарушения, антимонопольного законодательства, а именно нарушения ФЗ „О защите конкуренции“, — сообщает ведомство.

Причиной столь жестких требований являются многочисленные факты фактической монополии МП «МЕТРО МИР» на выполнение важных муниципальных проектов. Несмотря на то, что предприятие являлось хозяйствующим субъектом, оно могло влиять на аукционы по обустройству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

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Особое нарекание у антимонопольной службы вызвало строительство станции метро «Спортивная». Благодаря фактическому бездействию сроки сдачи объекта могли быть серьезно затянуты.

До этого антимонопольщики заподозрили мэрию в субсидиарном сговоре с «МЕТРО МИР». Предприятие могло получать льготы, но фактически не исполнять свои обязательства. В ведомстве уже выявили факты направления администрацией города Новосибирска денег на строительство дорог, благоустройство ливневок и строительство инженерных объектов.

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Напомним, что в Новосибирске был арестован экс-глава дептранса мэрии Константин Васильев. Его обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями. Причастен ли Васильев к деятельности «МЕТРО МИР», пока неизвестно.

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#Экономика#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Мэрия Новосибирска#Метро МиР#Александр Ляхов#УФАС
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